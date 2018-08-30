Порада експерта: як захистити персональні дані на мобільому телефоні
Сьогодні, 06:04
Експерт порадив, як захистити свої персональні дані на мобільному телефоні й не стати жертвою хакерів.
Виконавчий директор IT Dnipro Community Євген Гостіщев зазначив, що є базові речі, яких потрібно дотримуватись. Це такі ж правила, як не переходити дорогу на червоне світло чи пристібатися паском безпеки в автомобілі, - повідомляє УНН.
"Щодо персональних даних – це обов’язково мати на телефоні пароль (цифровий, графічний чи біометричний). У налаштуваннях безпеки телефону важливо поміняти стандартний пароль – так, у більшості з нас там (стандартно – ред.) стоїть 0000 чи 1111 або й взагалі пароль відключений – так не можна, бо саме за допомогою номера телефону можна зламати банківський акаунт", - повідомив Гостіщев.
За його словами, паролі від пошти, акаунтів, додатків, соцмереж, банкінгу в жодному разі не можна зберігати у нотатках на телефоні. Вже краще в блокнот записати, паперовий, і під подушку покласти, сказав експерт.
"До речі, про гроші: створіть меганадійний пароль для банкінгу, ваша дата народження – поганий варіант. І ні, він не має бути такими самим, як для пошти. Взагалі однаковий пароль "на все" – дуже ризиковано. Думаю, не потрібно пояснювати, чому", - зазначив Гостіщев.
Також він наголосив, що потрібно уважно переглянути галерею на пристрої. Там не має бути фото документів: паспорта, індивідуального податкового номера, прав на авто. Якщо вони необхідні, можна завантажити їх на віртуальний диск.
"Якщо ви заходите в соцмережі або в пошту з чужого пристрою, краще робити це через приховану вкладку – так чужий пристрій не запам’ятає ваш пароль", - порадив він.
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Виконавчий директор IT Dnipro Community Євген Гостіщев зазначив, що є базові речі, яких потрібно дотримуватись. Це такі ж правила, як не переходити дорогу на червоне світло чи пристібатися паском безпеки в автомобілі, - повідомляє УНН.
"Щодо персональних даних – це обов’язково мати на телефоні пароль (цифровий, графічний чи біометричний). У налаштуваннях безпеки телефону важливо поміняти стандартний пароль – так, у більшості з нас там (стандартно – ред.) стоїть 0000 чи 1111 або й взагалі пароль відключений – так не можна, бо саме за допомогою номера телефону можна зламати банківський акаунт", - повідомив Гостіщев.
За його словами, паролі від пошти, акаунтів, додатків, соцмереж, банкінгу в жодному разі не можна зберігати у нотатках на телефоні. Вже краще в блокнот записати, паперовий, і під подушку покласти, сказав експерт.
"До речі, про гроші: створіть меганадійний пароль для банкінгу, ваша дата народження – поганий варіант. І ні, він не має бути такими самим, як для пошти. Взагалі однаковий пароль "на все" – дуже ризиковано. Думаю, не потрібно пояснювати, чому", - зазначив Гостіщев.
Також він наголосив, що потрібно уважно переглянути галерею на пристрої. Там не має бути фото документів: паспорта, індивідуального податкового номера, прав на авто. Якщо вони необхідні, можна завантажити їх на віртуальний диск.
"Якщо ви заходите в соцмережі або в пошту з чужого пристрою, краще робити це через приховану вкладку – так чужий пристрій не запам’ятає ваш пароль", - порадив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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