Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО
Сьогодні, 08:55
У проморолику російського морського спецназу використали значну кількість кадрів, які нагадують відео Збройних сил України.
Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, - повідомляє Громадське Радіо.
Відео українських Сил спеціальних операцій Збройних сил України опубліковане 26 лютого 2018 року.
Натомість відео російського спецназу оприлюднили через 2 місяці, 23 квітня 2018 року.
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Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, - повідомляє Громадське Радіо.
Відео українських Сил спеціальних операцій Збройних сил України опубліковане 26 лютого 2018 року.
Натомість відео російського спецназу оприлюднили через 2 місяці, 23 квітня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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