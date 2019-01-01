вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО

Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО
У проморолику російського морського спецназу використали значну кількість кадрів, які нагадують відео Збройних сил України.

Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, - повідомляє Громадське Радіо.

Відео українських Сил спеціальних операцій Збройних сил України опубліковане 26 лютого 2018 року.



Натомість відео російського спецназу оприлюднили через 2 місяці, 23 квітня 2018 року.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗСУ, Росія, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 09:19
Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО
Сьогодні, 08:55
До Луцька привезуть мощі двох святих та чудотворну ікону, яка сцілює онокохворих
Сьогодні, 08:10
Новий головний митник країни розповів, що думає про «євробляхи»
Сьогодні, 07:29
Порада експерта: як захистити персональні дані на мобільому телефоні
Сьогодні, 06:04
Схожі новини
Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ Путін спростив українцям отримання дозволу на тимчасове проживання в РФ
Сьогодні, 01:07
Із супермаркету вкрали термінал iBox Із супермаркету вкрали термінал iBox
02 серпень, 21:27
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
02 серпень, 18:00
На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери
02 серпень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 09:19
 0
Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО
Сьогодні, 08:55
 0
До Луцька привезуть мощі двох святих та чудотворну ікону, яка сцілює онокохворих
Сьогодні, 08:10
 0
Новий головний митник країни розповів, що думає про «євробляхи»
Сьогодні, 07:29
 0
Порада експерта: як захистити персональні дані на мобільому телефоні
Сьогодні, 06:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿