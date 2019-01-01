Для реклами морського спецназу росіяни вкрали ролик українських Збройних Сил. ВІДЕО





Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, - повідомляє Громадське Радіо.



Відео українських Сил спеціальних операцій Збройних сил України опубліковане 26 лютого 2018 року.







Натомість відео російського спецназу оприлюднили через 2 місяці, 23 квітня 2018 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У проморолику російського морського спецназу використали значну кількість кадрів, які нагадують відео Збройних сил України.Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, - повідомляє Громадське Радіо.Відео українських Сил спеціальних операцій Збройних сил України опубліковане 26 лютого 2018 року.Натомість відео російського спецназу оприлюднили через 2 місяці, 23 квітня 2018 року.

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