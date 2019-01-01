вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО

Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала центральна площа Луцька понад 40 років тому.

Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.

За її словами, фото датоване 1978 роком. На ньому зазнімкували вечірній Театральний майдан Луцька.

Цікавинкою світлини є фонтан, що поблизу музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Нині ж на цьому місті лишилася лише бетонна конструкція, де згодом обіцяють побудувати новий водограй.
Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр, Луцьк, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
Сьогодні, 21:13
Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:50
На території луцької школи – аварійний стадіон
Сьогодні, 20:37
Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
Сьогодні, 19:56
Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО Яким був луцький вокзал 17 років тому. ФОТО
01 серпень, 09:40
Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому Розповіли, де ж саме пили каву і їли тістечка на Волині 100 років тому
30 липень, 15:29
Показали світлини волинського храму сторічної давнини. РЕТРОФОТО Показали світлини волинського храму сторічної давнини. РЕТРОФОТО
29 липень, 08:53
Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО Старовинний Луцьк на сторічних листівках. РЕТРОФОТО
16 липень, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
Сьогодні, 21:13
 0
Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:50
 0
На території луцької школи – аварійний стадіон
Сьогодні, 20:37
 0
Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
Сьогодні, 19:56
 0
Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿