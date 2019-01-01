Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:50
Показали, який вигляд мала центральна площа Луцька понад 40 років тому.
Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
За її словами, фото датоване 1978 роком. На ньому зазнімкували вечірній Театральний майдан Луцька.
Цікавинкою світлини є фонтан, що поблизу музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Нині ж на цьому місті лишилася лише бетонна конструкція, де згодом обіцяють побудувати новий водограй.
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Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
За її словами, фото датоване 1978 роком. На ньому зазнімкували вечірній Театральний майдан Луцька.
Цікавинкою світлини є фонтан, що поблизу музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Нині ж на цьому місті лишилася лише бетонна конструкція, де згодом обіцяють побудувати новий водограй.
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