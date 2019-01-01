Театральний майдан Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.



За її словами, фото датоване 1978 роком. На ньому зазнімкували вечірній Театральний майдан Луцька.



Цікавинкою світлини є фонтан, що поблизу музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Нині ж на цьому місті лишилася лише бетонна конструкція, де згодом обіцяють





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, який вигляд мала центральна площа Луцька понад 40 років тому.Ретросвітлиною поділилася дослідницяу Facebook.За її словами, фото датоване 1978 роком. На ньому зазнімкували вечірній Театральний майдан Луцька.Цікавинкою світлини є фонтан, що поблизу музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. Нині ж на цьому місті лишилася лише бетонна конструкція, де згодом обіцяють побудувати новий водограй

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію