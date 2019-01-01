На Волині вирощують диво-ягоду, що допомагає хворим, – кавбуз

Надії Войтович серед звичних для нашого регіону овочів і фруктів диво-ягода – кавбуз.



Ця рослина – гібрид кавуна та дині – успадкувала особливості обох родичів, пише



Вивели її в Інституті молекулярної біології та генетики Національної академії України. Від дині ягода взяла колір м’якоті та відносно невисоку цукристість, та й зовні більше нагадує її, від кавуна – структуру та насіння: темно-жовте, майже коричневе.



Та виведений цей гібрид не для смакових якостей, а як сильний антиоксидант і радіопротектор. На його основі роблять ефективні ліки від діабету, злоякісних пухлин, вірусів та інших недуг.



Навесні пані Надія доручила клопоти з вирощування кавбуза своїй сестрі Валентині, в якої, мовляв, рука легша. Дбайливо поклали в землю насінини, які майже зовсім не відрізняються від відомих нам гарбуза чи дині. Мали їх лише п’ять, тому спочатку декілька разів перечитали поради з догляду за цією рослиною. Ранньою весною висадили у відкритий ґрунт насінини, спочатку накрили агроволокном: хвилювалися, щоб не промерзло. Щодня підливали, адже початок літа видався посушливим, а плоди якраз тоді почали зав’язуватися. Вдалося виплекати чотири рослинки, на кожній виросли по три-чотири кавбузики. Цікаво, що всі вони різного кольору: блідо-зелені, помаранчево-зелені, смугасті.



Зараз у родині пані Надії всі спостерігають за їх ростом і чекають, коли ж нарешті достигнуть ці велетні-ягоди. Майже щодня контролює ситуацію маленька внучка Олександра, дуже хочеться дізнатися їй, який смак у цього чи то овоча, чи то фрукта. Господиню ж цікавить, чи вдасться зібрати з них уже своє насіння, бо на ринку чи у спеціалізованому магазині його придбати навряд чи вийде.



"З’явився цей гібрид, точніше спочатку препарати, виготовлені на його основі, в нас за дуже неприємних обставин, коли дізналися про хворобу мого чоловіка. У нього виявили рак четвертої стадії, проте руки не опустили: продовжували боротись за життя, хапалися за волосинку. Дізнавалися про всі можливі методи лікування цієї страшної хвороби: дієти, режим харчування, вживання відварів із лікувальних трав, фізичні вправи та головне – вірили в їх допомогу. Родичі з Ратнівського району розповіли про Анатолія Потопальського, професора з Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, завідувача лабораторії модифікації структури біологічно активних речовин, який допомагає боротися із злоякісними пухлинами. Вирішили звернутися за консультацією до нього", – розповідає пані Надії.



До Києва поїхав син Микола, проте потрапити на прийом до професора виявилось досить непросто. Через два дні очікування в черзі вдалося зустрітись з його дочкою, і лише тоді вона посприяла поспілкуватись і з самим Анатолієм Івановичем.



"Я не розмовляю з людьми, які не мають віри в Бога. Кожному з нас необхідно дотримуватись Заповідей Господніх, чотирьох постів основних і в середу та п’ятницю. Слід молитися в храмах, читати Євангеліє та псалми, відвідувати Святі місця. На всі свої дії просити Божого благословення", – наголосив відразу Анатолій Потопальський.



Ознайомившись із діагноз, а медики прогнозували, що хворий проживе не більше трьох місяців після операції, професор призначив своє лікування. Відразу взялися за прийом дієтичних добавок на основі кавбуза. На жаль, чоловіка пані Надії вже немає з нами. Та з допомогою цієї чудодійної ягоди, як вважає їхня родина, вдалося відвоювати у підступної хвороби ще рік життя для близької людини.



Не забула Надія Войтович і про пакетик презентованого лікарем насіння кавбуза, з якого нині достигають на її грядці живильні ягоди, та поради для комплексного оздоровлення, лікування та профілактики злоякісних і доброякісних пухлин, вірусних і імуноагресивних захворювань, якими ділиться із читачами газети. Можливо, комусь вони будуть дійсно необхідними та помічними.



Тетяна ВОЙТОВИЧ



Рекомендації для фізичного оздоровлення



Найперше варто звернути увагу на харчування. Зрозуміло, що корисно вживати переважно рослинну їжу: буряк, моркву, капусту, топінамбур, хрін, часник, цибулю, селеру, петрушку, пастернак, чорну редьку, кріп, фенхель, помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, кавбузи, гарбузи, ревень, щавель. В раціоні завжди мають бути кисломолочні продукти та сири. Слід вживати гриби білі, шампіньйони, опеньки, гливи.



Не менш корисними є риба, мідії, креветки, морська капуста. Необхідно регулярно їсти каші з гречки, амаранту, сорго, чумизи, проса, вівса, чорного рису, а також висівки, особливо під час сніданку. Дуже корисні також лляна, кавбузова, гарбузова, амарантова, оливкова олія.



Обов’язково їсти фрукти та ягоди: чорницю, брусницю, суницю, калину, червону та чорну горобину, бузину, обліпиху, смородину, агрус, виноград, малину, ожину, барбарис, магонію, жимолость, китайський лимонник. Потрібно пити свіжі соки з овочів, ягід і фруктів, паростків злаків (особливо жита нашої селекції). Корисно їсти мед, горіхи, чорний шоколад, какао.



Варто обмежити вживання цукру, а звичайну кухонну сіль замінити натуральною або йодованою морською. Потрібно виключити штучні солодкі, алкогольні напої та регулярне вживання кави.



Багато із вказаних продуктів мають протипухлинну дію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дозріває цього літа на присадибній ділянці всеред звичних для нашого регіону овочів і фруктів диво-ягода – кавбуз.Ця рослина – гібрид кавуна та дині – успадкувала особливості обох родичів, пише Район.Шацьк із посиланням на газету "Новий погляд+".Вивели її в Інституті молекулярної біології та генетики Національної академії України. Від дині ягода взяла колір м’якоті та відносно невисоку цукристість, та й зовні більше нагадує її, від кавуна – структуру та насіння: темно-жовте, майже коричневе.Та виведений цей гібрид не для смакових якостей, а як сильний антиоксидант і радіопротектор. На його основі роблять ефективні ліки від діабету, злоякісних пухлин, вірусів та інших недуг.Навесні пані Надія доручила клопоти з вирощування кавбуза своїй сестрі, в якої, мовляв, рука легша. Дбайливо поклали в землю насінини, які майже зовсім не відрізняються від відомих нам гарбуза чи дині. Мали їх лише п’ять, тому спочатку декілька разів перечитали поради з догляду за цією рослиною. Ранньою весною висадили у відкритий ґрунт насінини, спочатку накрили агроволокном: хвилювалися, щоб не промерзло. Щодня підливали, адже початок літа видався посушливим, а плоди якраз тоді почали зав’язуватися. Вдалося виплекати чотири рослинки, на кожній виросли по три-чотири кавбузики. Цікаво, що всі вони різного кольору: блідо-зелені, помаранчево-зелені, смугасті.Зараз у родині пані Надії всі спостерігають за їх ростом і чекають, коли ж нарешті достигнуть ці велетні-ягоди. Майже щодня контролює ситуацію маленька внучка Олександра, дуже хочеться дізнатися їй, який смак у цього чи то овоча, чи то фрукта. Господиню ж цікавить, чи вдасться зібрати з них уже своє насіння, бо на ринку чи у спеціалізованому магазині його придбати навряд чи вийде."З’явився цей гібрид, точніше спочатку препарати, виготовлені на його основі, в нас за дуже неприємних обставин, коли дізналися про хворобу мого чоловіка. У нього виявили рак четвертої стадії, проте руки не опустили: продовжували боротись за життя, хапалися за волосинку. Дізнавалися про всі можливі методи лікування цієї страшної хвороби: дієти, режим харчування, вживання відварів із лікувальних трав, фізичні вправи та головне – вірили в їх допомогу. Родичі з Ратнівського району розповіли про, професора з Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, завідувача лабораторії модифікації структури біологічно активних речовин, який допомагає боротися із злоякісними пухлинами. Вирішили звернутися за консультацією до нього", – розповідає пані Надії.До Києва поїхав син, проте потрапити на прийом до професора виявилось досить непросто. Через два дні очікування в черзі вдалося зустрітись з його дочкою, і лише тоді вона посприяла поспілкуватись і з самим Анатолієм Івановичем."Я не розмовляю з людьми, які не мають віри в Бога. Кожному з нас необхідно дотримуватись Заповідей Господніх, чотирьох постів основних і в середу та п’ятницю. Слід молитися в храмах, читати Євангеліє та псалми, відвідувати Святі місця. На всі свої дії просити Божого благословення", – наголосив відразу Анатолій Потопальський.Ознайомившись із діагноз, а медики прогнозували, що хворий проживе не більше трьох місяців після операції, професор призначив своє лікування. Відразу взялися за прийом дієтичних добавок на основі кавбуза. На жаль, чоловіка пані Надії вже немає з нами. Та з допомогою цієї чудодійної ягоди, як вважає їхня родина, вдалося відвоювати у підступної хвороби ще рік життя для близької людини.Не забула Надія Войтович і про пакетик презентованого лікарем насіння кавбуза, з якого нині достигають на її грядці живильні ягоди, та поради для комплексного оздоровлення, лікування та профілактики злоякісних і доброякісних пухлин, вірусних і імуноагресивних захворювань, якими ділиться із читачами газети. Можливо, комусь вони будуть дійсно необхідними та помічними.Найперше варто звернути увагу на харчування. Зрозуміло, що корисно вживати переважно рослинну їжу: буряк, моркву, капусту, топінамбур, хрін, часник, цибулю, селеру, петрушку, пастернак, чорну редьку, кріп, фенхель, помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, кавбузи, гарбузи, ревень, щавель. В раціоні завжди мають бути кисломолочні продукти та сири. Слід вживати гриби білі, шампіньйони, опеньки, гливи.Не менш корисними є риба, мідії, креветки, морська капуста. Необхідно регулярно їсти каші з гречки, амаранту, сорго, чумизи, проса, вівса, чорного рису, а також висівки, особливо під час сніданку. Дуже корисні також лляна, кавбузова, гарбузова, амарантова, оливкова олія.Обов’язково їсти фрукти та ягоди: чорницю, брусницю, суницю, калину, червону та чорну горобину, бузину, обліпиху, смородину, агрус, виноград, малину, ожину, барбарис, магонію, жимолость, китайський лимонник. Потрібно пити свіжі соки з овочів, ягід і фруктів, паростків злаків (особливо жита нашої селекції). Корисно їсти мед, горіхи, чорний шоколад, какао.Варто обмежити вживання цукру, а звичайну кухонну сіль замінити натуральною або йодованою морською. Потрібно виключити штучні солодкі, алкогольні напої та регулярне вживання кави.Багато із вказаних продуктів мають протипухлинну дію.

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