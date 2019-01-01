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Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО

Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Волинський журналіст Костянтин Яворський упіймав величезного коропа.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, короп важить 9 кілограмів 100 грамів. "Здав" журналіст і рибне місце, де впіймав гіганта, - село Тарасове.

Упіймав же коропа Костянтин Яворський на макуху.

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Теги: риба, риболовля, Волинь
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