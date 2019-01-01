Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО

Костянтин Яворський упіймав величезного коропа.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, короп важить 9 кілограмів 100 грамів. "Здав" журналіст і рибне місце, де впіймав гіганта, - село Тарасове.



Упіймав же коропа Костянтин Яворський на макуху.



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