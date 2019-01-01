Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Волинський журналіст Костянтин Яворський упіймав величезного коропа.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, короп важить 9 кілограмів 100 грамів. "Здав" журналіст і рибне місце, де впіймав гіганта, - село Тарасове.
Упіймав же коропа Костянтин Яворський на макуху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, короп важить 9 кілограмів 100 грамів. "Здав" журналіст і рибне місце, де впіймав гіганта, - село Тарасове.
Упіймав же коропа Костянтин Яворський на макуху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
Сьогодні, 19:56
Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня
Сьогодні, 19:00
«Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті»
Сьогодні, 18:35
«Кожен день, наче на пороховій бочці»: як живе єдина волинянка із пересадженим серцем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54