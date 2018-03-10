Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії





Нашу країну представляли «Українські Левиці», до складу яких увійшли найдосвідченіші боксерки, - повідомляє сайт



У ваговій категорії до 51 кг. у ринзі боксували ковельчанка Тетяна Коб та румунка Генрієта Кісельова. У цьому двобої дванадцятиразова чемпіонка України за одноголосним рішенням суддів здобула впевнену перемогу.



У командному заліку «Українські Левиці» перемогли румунок із рахунком 3:1. Це третій поспіль тріумф українок у Лізі жіночого боксу.



До кінця року планується ще дві зустрічі Women’s Boxing League.



Цього року Тетяна Коб удванадцяте стала чемпіонкою України. Це рекорд в історії українського боксу. Крім того, ковельчанка - перша українська жінка-боксер, яка виступила на Олімпійських іграх (2016 рік, Ріо-де-Жанейро). Тоді Тетяна посіла 5 місце.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 серпня в одеському нічному клубі «Red Line Club» відбувся третій матч Ліги жіночого боксу (Women's Boxing League) між командами України та Румунії.Нашу країну представляли «Українські Левиці», до складу яких увійшли найдосвідченіші боксерки, - повідомляє сайт Kovel.tv У ваговій категорії до 51 кг. у ринзі боксували ковельчанката румунка. У цьому двобої дванадцятиразова чемпіонка України за одноголосним рішенням суддів здобула впевнену перемогу.У командному заліку «Українські Левиці» перемогли румунок із рахунком 3:1. Це третій поспіль тріумф українок у Лізі жіночого боксу.До кінця року планується ще дві зустрічі Women’s Boxing League.Цього року Тетяна Коб удванадцяте стала чемпіонкою України. Це рекорд в історії українського боксу. Крім того, ковельчанка - перша українська жінка-боксер, яка виступила на Олімпійських іграх (2016 рік, Ріо-де-Жанейро). Тоді Тетяна посіла 5 місце.

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