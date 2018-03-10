вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії

Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
1 серпня в одеському нічному клубі «Red Line Club» відбувся третій матч Ліги жіночого боксу (Women's Boxing League) між командами України та Румунії.

Нашу країну представляли «Українські Левиці», до складу яких увійшли найдосвідченіші боксерки, - повідомляє сайт Kovel.tv.

У ваговій категорії до 51 кг. у ринзі боксували ковельчанка Тетяна Коб та румунка Генрієта Кісельова. У цьому двобої дванадцятиразова чемпіонка України за одноголосним рішенням суддів здобула впевнену перемогу.

У командному заліку «Українські Левиці» перемогли румунок із рахунком 3:1. Це третій поспіль тріумф українок у Лізі жіночого боксу.

До кінця року планується ще дві зустрічі Women’s Boxing League.

Цього року Тетяна Коб удванадцяте стала чемпіонкою України. Це рекорд в історії українського боксу. Крім того, ковельчанка - перша українська жінка-боксер, яка виступила на Олімпійських іграх (2016 рік, Ріо-де-Жанейро). Тоді Тетяна посіла 5 місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, бокс, Тетяна Коб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
Сьогодні, 19:56
Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня
Сьогодні, 19:00
«Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті»
Сьогодні, 18:35
«Кожен день, наче на пороховій бочці»: як живе єдина волинянка із пересадженим серцем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54
Схожі новини
Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
20 червень, 23:19
Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД
10 березень, 2018, 10:04
Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії
16 липень, 19:33
Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли Ломаченко зламав руку під час нокауту Кролли
13 квітень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
Сьогодні, 19:56
 0
Волинський журналіст упіймав гігантську рибу. ФОТО
Сьогодні, 19:21
 0
Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
«Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті»
Сьогодні, 18:35
 0
«Кожен день, наче на пороховій бочці»: як живе єдина волинянка із пересадженим серцем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿