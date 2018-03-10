Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
Сьогодні, 19:56
1 серпня в одеському нічному клубі «Red Line Club» відбувся третій матч Ліги жіночого боксу (Women's Boxing League) між командами України та Румунії.
Нашу країну представляли «Українські Левиці», до складу яких увійшли найдосвідченіші боксерки, - повідомляє сайт Kovel.tv.
У ваговій категорії до 51 кг. у ринзі боксували ковельчанка Тетяна Коб та румунка Генрієта Кісельова. У цьому двобої дванадцятиразова чемпіонка України за одноголосним рішенням суддів здобула впевнену перемогу.
У командному заліку «Українські Левиці» перемогли румунок із рахунком 3:1. Це третій поспіль тріумф українок у Лізі жіночого боксу.
До кінця року планується ще дві зустрічі Women’s Boxing League.
Цього року Тетяна Коб удванадцяте стала чемпіонкою України. Це рекорд в історії українського боксу. Крім того, ковельчанка - перша українська жінка-боксер, яка виступила на Олімпійських іграх (2016 рік, Ріо-де-Жанейро). Тоді Тетяна посіла 5 місце.
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Нашу країну представляли «Українські Левиці», до складу яких увійшли найдосвідченіші боксерки, - повідомляє сайт Kovel.tv.
У ваговій категорії до 51 кг. у ринзі боксували ковельчанка Тетяна Коб та румунка Генрієта Кісельова. У цьому двобої дванадцятиразова чемпіонка України за одноголосним рішенням суддів здобула впевнену перемогу.
У командному заліку «Українські Левиці» перемогли румунок із рахунком 3:1. Це третій поспіль тріумф українок у Лізі жіночого боксу.
До кінця року планується ще дві зустрічі Women’s Boxing League.
Цього року Тетяна Коб удванадцяте стала чемпіонкою України. Це рекорд в історії українського боксу. Крім того, ковельчанка - перша українська жінка-боксер, яка виступила на Олімпійських іграх (2016 рік, Ріо-де-Жанейро). Тоді Тетяна посіла 5 місце.
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