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Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня

Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня
У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.

Температурний максимум вдень становитиме 23 градуси тепла. Ввечері ж температура опуститься до 19 теплих градусів.

Вітер - північно-західний, 2.3-4.9 м/с.

4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.

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Теги: погода, прогноз погоди, Луцьк
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