Якою буде погода у Луцьку у неділю, 4 серпня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Температурний максимум вдень становитиме 23 градуси тепла. Ввечері ж температура опуститься до 19 теплих градусів.
Вітер - північно-західний, 2.3-4.9 м/с.
4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
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Температурний максимум вдень становитиме 23 градуси тепла. Ввечері ж температура опуститься до 19 теплих градусів.
Вітер - північно-західний, 2.3-4.9 м/с.
4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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