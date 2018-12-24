Філюк претендує на посаду судді Конституційного Суду України
Сьогодні, 09:40
Голова Волинського апеляційного суду Петро Філюк претендує на посаду служителя Феміди у КСУ.
Про це інформує Рада суддів України.
Конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стартував 24 червня і триватиме до 23 липня.
Рада суддів України встановила відповідність 33 кандидатів, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду. Серед них - і Петро Філюк.
Тепер же потенційних суддів КСУ допустили до співбесіди з конкурсною комісією, якою є Рада суддів України, і стосовно них проводиться спеціальна перевірка. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.
Остаточне ж рішення про обрання судді КСУ ухвалять делегати з'їзду.
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Про це інформує Рада суддів України.
Конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стартував 24 червня і триватиме до 23 липня.
Рада суддів України встановила відповідність 33 кандидатів, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду. Серед них - і Петро Філюк.
Тепер же потенційних суддів КСУ допустили до співбесіди з конкурсною комісією, якою є Рада суддів України, і стосовно них проводиться спеціальна перевірка. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.
Остаточне ж рішення про обрання судді КСУ ухвалять делегати з'їзду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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