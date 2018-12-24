Філюк претендує на посаду судді Конституційного Суду України

Голова Волинського апеляційного судупретендує на посаду служителя Феміди у КСУ.Про це інформує Рада суддів України.Конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стартував 24 червня і триватиме до 23 липня.Рада суддів України встановила відповідність 33 кандидатів, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду. Серед них - і Петро Філюк.Тепер же потенційних суддів КСУ допустили до співбесіди з конкурсною комісією, якою є Рада суддів України, і стосовно них проводиться спеціальна перевірка. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.Остаточне ж рішення про обрання судді КСУ ухвалять делегати з'їзду.