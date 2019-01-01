На Волині командиру корабля «Генічеськ», що врятував судно від окупантів у Криму, вручили медаль

Матфей зустрівся з командиром корабля «Генічеськ» Олександром Бойчуком.



Зустріч відбулася 1 серпня, у приміщенні єпархіального управління, – інформує



Про відважного командира корабля «Генічеськ» – Олександра Бойчука, який разом з екіпажем намагався вирватись з лап окупантів у Криму, писали чимало ЗМІ, а нещодавно один з телеканалів зняв про нього фільм. Однак мало хто знає, що він родом з Володимира, і є колишнім військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади.



Під час зустрічі архієрей подякував Олександру Бойчуку за мужній і героїчний вчинок. Від імені предстоятеля Української православної Церкви Епіфанія єпископ Матфей нагородив командира Олександра Бойчука медаллю святого Архістратига Михаїла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єпископ Володимир-Волинський і Турійськийзустрівся з командиром корабля «Генічеськ» ОлександромЗустріч відбулася 1 серпня, у приміщенні єпархіального управління, – інформує Район.Володимир-Волинський із посиланням на прес-службу єпархії.Про відважного командира корабля «Генічеськ» – Олександра Бойчука, який разом з екіпажем намагався вирватись з лап окупантів у Криму, писали чимало ЗМІ, а нещодавно один з телеканалів зняв про нього фільм. Однак мало хто знає, що він родом з Володимира, і є колишнім військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади.Під час зустрічі архієрей подякував Олександру Бойчуку за мужній і героїчний вчинок. Від імені предстоятеля Української православної Церквиєпископ Матфей нагородив командира Олександра Бойчука медаллю святого Архістратига Михаїла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію