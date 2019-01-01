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На Волині командиру корабля «Генічеськ», що врятував судно від окупантів у Криму, вручили медаль

На Волині командиру корабля «Генічеськ», що врятував судно від окупантів у Криму, вручили медаль
Єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей зустрівся з командиром корабля «Генічеськ» Олександром Бойчуком.

Зустріч відбулася 1 серпня, у приміщенні єпархіального управління, – інформує Район.Володимир-Волинський із посиланням на прес-службу єпархії.

Про відважного командира корабля «Генічеськ» – Олександра Бойчука, який разом з екіпажем намагався вирватись з лап окупантів у Криму, писали чимало ЗМІ, а нещодавно один з телеканалів зняв про нього фільм. Однак мало хто знає, що він родом з Володимира, і є колишнім військовослужбовцем 51-ї окремої механізованої бригади.

Під час зустрічі архієрей подякував Олександру Бойчуку за мужній і героїчний вчинок. Від імені предстоятеля Української православної Церкви Епіфанія єпископ Матфей нагородив командира Олександра Бойчука медаллю святого Архістратига Михаїла.
На Волині командиру корабля «Генічеськ», що врятував судно від окупантів у Криму, вручили медаль

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Теги: подвиг, медаль, Олександр Бойчук
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