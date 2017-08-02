Як у Луцьку відзначили день ВДВ за «старим стилем». ВІДЕО
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Хоча святкування дня десантника з 2 серпня перенесли на 21 листопада, десантники «старого складу» цього дня і нині з’їжджаються до Луцька.
Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ, передає Район.in.ua.
Місце зустрічі – Театральний майдан. Так домовились між собою волинські десантники. З’їжджаються з самого ранку, та аж ніяк не для святкування. Ціль – помолитися у храмі та вшанувати загиблих побратимів.
Те, що дату святкування перенесли на 21 листопада, як Олександр, так і його побратими не вважають поганою ідеєю. Однак, запевняють що за багаторічною традицією зустрічатимуться й 2 серпня. Без гучних святкувань та купання у фонтанах, волинські десантники скромно п’ють каву та спілкуються між собою пригадуючи нелегку та водночас цікаву службу.
Детальніше – у відео.
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Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ, передає Район.in.ua.
Місце зустрічі – Театральний майдан. Так домовились між собою волинські десантники. З’їжджаються з самого ранку, та аж ніяк не для святкування. Ціль – помолитися у храмі та вшанувати загиблих побратимів.
Те, що дату святкування перенесли на 21 листопада, як Олександр, так і його побратими не вважають поганою ідеєю. Однак, запевняють що за багаторічною традицією зустрічатимуться й 2 серпня. Без гучних святкувань та купання у фонтанах, волинські десантники скромно п’ють каву та спілкуються між собою пригадуючи нелегку та водночас цікаву службу.
Детальніше – у відео.
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