Як у Луцьку відзначили день ВДВ за «старим стилем». ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ, передає



Місце зустрічі – Театральний майдан. Так домовились між собою волинські десантники. З’їжджаються з самого ранку, та аж ніяк не для святкування. Ціль – помолитися у храмі та вшанувати загиблих побратимів.



Те, що дату святкування перенесли на 21 листопада, як Олександр, так і його побратими не вважають поганою ідеєю. Однак, запевняють що за багаторічною традицією зустрічатимуться й 2 серпня. Без гучних святкувань та купання у фонтанах, волинські десантники скромно п’ють каву та спілкуються між собою пригадуючи нелегку та водночас цікаву службу.



Детальніше – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хоча святкування дня десантника з 2 серпня перенесли на 21 листопада, десантники «старого складу» цього дня і нині з’їжджаються до Луцька.Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ, передає Район.in.ua Місце зустрічі – Театральний майдан. Так домовились між собою волинські десантники. З’їжджаються з самого ранку, та аж ніяк не для святкування. Ціль – помолитися у храмі та вшанувати загиблих побратимів.Те, що дату святкування перенесли на 21 листопада, як Олександр, так і його побратими не вважають поганою ідеєю. Однак, запевняють що за багаторічною традицією зустрічатимуться й 2 серпня. Без гучних святкувань та купання у фонтанах, волинські десантники скромно п’ють каву та спілкуються між собою пригадуючи нелегку та водночас цікаву службу.Детальніше – у відео.

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