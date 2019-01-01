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Відомі волинські журналісти одружилися

Відомі волинські журналісти одружилися
Відомі волинські журналісти Анатолій Котлюк та Василина Боруцька одружилися.

Весілля відбулося 1 серпня у Бродах Львівської області, звідки родом дівчина, пише Таблоїд Волині.

Світлинами у соцмережах діляться друзі пари.

Нагадаємо, Анатолій Котлюк працює головним редактором інтернет-видання «Район.Луцьк», а Василина є прес-секретарем Громадянської мережі «Опора» на Волині. До слова, раніше дівчина працювала журналістом Інформаційного агентства ВолиньPost.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та зичить міцного кохання на довгі роки!
Відомі волинські журналісти одружилися

Відомі волинські журналісти одружилися

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Теги: весілля, журналісти, Волинь
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