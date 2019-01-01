Відомі волинські журналісти одружилися

Анатолій Котлюк та Василина Боруцька одружилися.



Весілля відбулося 1 серпня у Бродах Львівської області, звідки родом дівчина, пише



Світлинами у соцмережах діляться друзі пари.



Нагадаємо, Анатолій Котлюк працює головним редактором інтернет-видання «Район.Луцьк», а Василина є прес-секретарем Громадянської мережі «Опора» на Волині. До слова, раніше дівчина працювала журналістом Інформаційного агентства ВолиньPost.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та зичить міцного кохання на довгі роки!





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