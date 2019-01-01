Відомі волинські журналісти одружилися
Сьогодні, 13:20
Відомі волинські журналісти Анатолій Котлюк та Василина Боруцька одружилися.
Весілля відбулося 1 серпня у Бродах Львівської області, звідки родом дівчина, пише Таблоїд Волині.
Світлинами у соцмережах діляться друзі пари.
Нагадаємо, Анатолій Котлюк працює головним редактором інтернет-видання «Район.Луцьк», а Василина є прес-секретарем Громадянської мережі «Опора» на Волині. До слова, раніше дівчина працювала журналістом Інформаційного агентства ВолиньPost.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та зичить міцного кохання на довгі роки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Весілля відбулося 1 серпня у Бродах Львівської області, звідки родом дівчина, пише Таблоїд Волині.
Світлинами у соцмережах діляться друзі пари.
Нагадаємо, Анатолій Котлюк працює головним редактором інтернет-видання «Район.Луцьк», а Василина є прес-секретарем Громадянської мережі «Опора» на Волині. До слова, раніше дівчина працювала журналістом Інформаційного агентства ВолиньPost.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят та зичить міцного кохання на довгі роки!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини
Сьогодні, 13:53
Відомі волинські журналісти одружилися
Сьогодні, 13:20
Повідомили, чи міліє Світязь через кар'єр у Білорусі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25