Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини





Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС Львівщини.



Аварія сталася поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось на місці виклику, автомобіль «Renault Premium» зіткнувся з вантажівкою «DAF». Внаслідок зіткнення деформовані конструкції автівки затисли та травмували пасажира «Renault Premium» - 12-річного сина водія.



Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого. З травмами нижніх кінцівок у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню.



Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Львів-Тернопіль 2 серпня сталася аварія за участі двох вантажних автомобілів.Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС Львівщини.Аварія сталася поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось на місці виклику, автомобіль «Renault Premium» зіткнувся з вантажівкою «DAF». Внаслідок зіткнення деформовані конструкції автівки затисли та травмували пасажира «Renault Premium» - 12-річного сина водія.Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого. З травмами нижніх кінцівок у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню.Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

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