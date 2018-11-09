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Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини

Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини
На трасі Львів-Тернопіль 2 серпня сталася аварія за участі двох вантажних автомобілів.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС Львівщини.

Аварія сталася поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось на місці виклику, автомобіль «Renault Premium» зіткнувся з вантажівкою «DAF». Внаслідок зіткнення деформовані конструкції автівки затисли та травмували пасажира «Renault Premium» - 12-річного сина водія.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого. З травмами нижніх кінцівок у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню.

Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини

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Теги: аварія, ДТП, Львівщина
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