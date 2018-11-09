Аварія на Львівщині: дитину «вирізали» з машини
Сьогодні, 13:53
На трасі Львів-Тернопіль 2 серпня сталася аварія за участі двох вантажних автомобілів.
Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС Львівщини.
Аварія сталася поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось на місці виклику, автомобіль «Renault Premium» зіткнувся з вантажівкою «DAF». Внаслідок зіткнення деформовані конструкції автівки затисли та травмували пасажира «Renault Premium» - 12-річного сина водія.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого. З травмами нижніх кінцівок у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню.
Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
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Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС Львівщини.
Аварія сталася поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники. Як з'ясувалось на місці виклику, автомобіль «Renault Premium» зіткнувся з вантажівкою «DAF». Внаслідок зіткнення деформовані конструкції автівки затисли та травмували пасажира «Renault Premium» - 12-річного сина водія.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували потерпілого. З травмами нижніх кінцівок у стані середнього ступеня важкості його госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню.
Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.
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