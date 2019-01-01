Любовні пристрасті: у луцькому парку чоловік відгамселив друга
Сьогодні, 11:14
Чоловіка з розбитим носом та порваним одягом виявили муніципали під час чергування в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Зі слів чоловіка, друг його приревнував до власної дружини та викликав на "розбірки". Пара покинула парк, а чоловіку знадобилась госпіталізація.
Інспектори викликали карету швидкої, постраждалому надали необхідну медичну допомогу.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Зі слів чоловіка, друг його приревнував до власної дружини та викликав на "розбірки". Пара покинула парк, а чоловіку знадобилась госпіталізація.
Інспектори викликали карету швидкої, постраждалому надали необхідну медичну допомогу.
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