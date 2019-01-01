Повідомили, чи міліє Світязь через кар'єр у Білорусі. ВІДЕО





Про це йшлося в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, пише



Зі слів радника голови Волинської обласної ради Веніаміна Туза, проектна глибина розробки кар'єру становить 50 метрів, проте на цьому етапі вони не дійшли до тієї глибини, яка б впливала на рівень води у Світязі. Першими цьому впливу можуть піддатися озера Довге і Святе, які знаходяться біля села Тур Ратнівського району, проте на створах поки що не спостерігається негативних наслідків.



Радник голови облради додав, що білоруси застосовують так звану водяну фільтраційну завісу, яка має мінімізувати вплив на навколишнє середовище.



Хоча, зауважив він, Інститут водних проблем і меліорації НААН України зафіксував спад рівня води на цих озерах приблизно на 20 см. Тому потрібно ще з'ясувати, чи спрацювали кліматичні фактори, чи вплив Хотиславського кар'єру, адже упродовж останніх років на тих територіях не проводилися дослідження.



Директор Шацького національного природного парку Марія Христецька повідомила, що вони неодноразово зверталися до білоруських колег, аби з'ясувати ситуацію щодо роботи Хотиславського кар'єру.



"Проте ніяких спостережень і наукових висновків вони не фіксують, в них немає. На усі листи, які ми надсилали до наших білоруських колег, також відповіді не мали", – зазначила вона.



Марія Христецька додала, що потрібно не виключати факт, що розробка кар'єру може вплинути на обміління не тільки озера Світязь, а й Шацького приозер'я.



Натомість начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук не погодився з думкою Марії Христецької.



Він зазначив, що на території Білорусі стабільно ведеться моніторинг. І там, як і в Україні, піднялася громадськість, адже цей кар'єр буде мати вплив як на українську територію, так і на білоруську.



У зв'язку з цим, розповів Ростислав Кравчук, у 2009 році білоруси провели оцінку впливу на навколишнє середовище і зробили висновок, що вплив таки буде. Але завдяки водяній завісі можна мінімізувати його.



Окрім того, є експертне заключення українського Інституту гідрохімії навколишнього середовища, в якому йдеться про необхідність досліджень, тому що матеріалів моделювання недостатнього, щоб стверджувати, що не буде впливу.



"Однозначно, я думаю, що вплив на три озера в Ратнівському районі буде. Поки що не можемо говорити, чи є вплив, бо моніторинг не ведеться", – зазначив він.



Зі слів Ростислава Кравчука, Інститут водних проблем і меліорації з 1994 року проводить моніторинг і накопичив стільки матеріалів, що можна зробити аналіз і сказати: є вплив чи немає. Досі такої інформації немає тому, що у Хотиславському кар'єрі здійснювалася розробка лише піску. Там було побудовано два заводи, які виготовляли силікатну цеглу та блоки. У 2014 починав будуватися третій завод, який мав випускати крейду і вапно.



"Думаю, що, крім цього моніторингу, оскільки Брестська і Волинська області дружать між собою, можна було б домовитися з облвиконкомом Бреста і відправити туди нашу делегацію", – вважає начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, чи справді Світязь міліє через Хотиславський кар’єр в Білорусі.Про це йшлося в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» на 12 каналі, пише Конкурент Зі слів радника голови Волинської обласної ради, проектна глибина розробки кар'єру становить 50 метрів, проте на цьому етапі вони не дійшли до тієї глибини, яка б впливала на рівень води у Світязі. Першими цьому впливу можуть піддатися озера Довге і Святе, які знаходяться біля села Тур Ратнівського району, проте на створах поки що не спостерігається негативних наслідків.Радник голови облради додав, що білоруси застосовують так звану водяну фільтраційну завісу, яка має мінімізувати вплив на навколишнє середовище.Хоча, зауважив він, Інститут водних проблем і меліорації НААН України зафіксував спад рівня води на цих озерах приблизно на 20 см. Тому потрібно ще з'ясувати, чи спрацювали кліматичні фактори, чи вплив Хотиславського кар'єру, адже упродовж останніх років на тих територіях не проводилися дослідження.Директор Шацького національного природного паркуповідомила, що вони неодноразово зверталися до білоруських колег, аби з'ясувати ситуацію щодо роботи Хотиславського кар'єру."Проте ніяких спостережень і наукових висновків вони не фіксують, в них немає. На усі листи, які ми надсилали до наших білоруських колег, також відповіді не мали", – зазначила вона.Марія Христецька додала, що потрібно не виключати факт, що розробка кар'єру може вплинути на обміління не тільки озера Світязь, а й Шацького приозер'я.Натомість начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областіне погодився з думкою Марії Христецької.Він зазначив, що на території Білорусі стабільно ведеться моніторинг. І там, як і в Україні, піднялася громадськість, адже цей кар'єр буде мати вплив як на українську територію, так і на білоруську.У зв'язку з цим, розповів Ростислав Кравчук, у 2009 році білоруси провели оцінку впливу на навколишнє середовище і зробили висновок, що вплив таки буде. Але завдяки водяній завісі можна мінімізувати його.Окрім того, є експертне заключення українського Інституту гідрохімії навколишнього середовища, в якому йдеться про необхідність досліджень, тому що матеріалів моделювання недостатнього, щоб стверджувати, що не буде впливу."Однозначно, я думаю, що вплив на три озера в Ратнівському районі буде. Поки що не можемо говорити, чи є вплив, бо моніторинг не ведеться", – зазначив він.Зі слів Ростислава Кравчука, Інститут водних проблем і меліорації з 1994 року проводить моніторинг і накопичив стільки матеріалів, що можна зробити аналіз і сказати: є вплив чи немає. Досі такої інформації немає тому, що у Хотиславському кар'єрі здійснювалася розробка лише піску. Там було побудовано два заводи, які виготовляли силікатну цеглу та блоки. У 2014 починав будуватися третій завод, який мав випускати крейду і вапно."Думаю, що, крім цього моніторингу, оскільки Брестська і Волинська області дружать між собою, можна було б домовитися з облвиконкомом Бреста і відправити туди нашу делегацію", – вважає начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію