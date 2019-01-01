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У волинській річці масово загинула риба

У волинській річці масово загинула риба
Фахівці Державної екологічної інспекції в області відібрали зразки води на заплаві річки Млинівка у Горохівському районі. 1 серпня тут масово загинула риба.

Про це інформує UA:Волинь.

Місцевий мешканець Андрій Юзва розповів, що 1 серпня тут майже уся поверхня води була встелена дохлою рибою.

«Подзвонили хлопці, сказали, що гине риба на Скобелці. Ми приїхали просто подивитися. Зайшли, а тут хлопці вже виловлювали те, що ще було живе, але вже доходило. Випливли туди на човні, то там взагалі така вода була, колір солярки мала», - зауважив він.

Рибалки, які виявили дохлу рибу на заплаві, повідомили про це Рибоохоронний патруль. Фахівці проінспектували водойму. Заступник начальника рибоохоронного патруля Сергій Починок повідомив, що виявили більше 100 голів снулої плітки, окуня і щуки.

«Там виявлена тільки та риба, яка найбільш нестійка до зміни рівня кисню. В зв’язку з тим, що зараз така погода, водойма є непротічна одна з причини може бути просто нестача кисню у воді. Того що якби були скинуті якісь отрутохімікати чи змито щось з полів, чи якісь смітники, то обсяг тої загиблої риби був би не в одному місці, а розійшовся б мінімум в 400 метрів в одну і другу сторону від тієї копанки по річці», - сказав він.

Екологічні інспектори зробили забір води для встановлення в ній рівня кисню.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: риба, Волинь
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