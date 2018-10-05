У місті на Волині повалили ліхтар





На алеї Героїв, ймовірно, хтось зніс вуличні ліхтарі. Про це на сторінці спільноти Нововолинськ Інфо повідомив депутат Нововолинської міської ради Володимир Шаповал, передає



“Кому постійно заважають світильники вуличні або стовпи??!! Хтось напевно самореалізовується за наш з вами рахунок?! Безкарність породжує зухвалість…” – йдеться у дописі.



До слова, плафони ліхтарів працівники ВУКГ постійно змушені замінювати, оскільки вандали їх часто нищать.



У коментарях під постом місцеві жителі обурюються та просять місцеву владу встановити камери вуличного спостереження. Містяни вважають, що так злодіїв буде легше розпізнати, таким чином можна буде запобігти схожим випадкам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 3-го серпня на бульварі Шевченка в Нововолинську виявили повалену опору ліхтаря.На алеї Героїв, ймовірно, хтось зніс вуличні ліхтарі. Про це на сторінці спільноти Нововолинськ Інфо повідомив депутат Нововолинської міської ради, передає БУГ “Кому постійно заважають світильники вуличні або стовпи??!! Хтось напевно самореалізовується за наш з вами рахунок?! Безкарність породжує зухвалість…” – йдеться у дописі.До слова, плафони ліхтарів працівники ВУКГ постійно змушені замінювати, оскільки вандали їх часто нищать.У коментарях під постом місцеві жителі обурюються та просять місцеву владу встановити камери вуличного спостереження. Містяни вважають, що так злодіїв буде легше розпізнати, таким чином можна буде запобігти схожим випадкам.

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