У селі на Волині вхід на дискотеку оплатили сувенірною купюрою
Сьогодні, 17:10
У Седлищенському Будинку культури за вхід на дискотеку заплатили сувенірною купюрою.
Про це інформує любешівська газета "Нове життя".
2 серпня у Будинку культури дискотеку проводив любешівський гурт «СолохаBand».
Так, хтось вирішив «повеселитися», заплативши за вхід купюрою у розмірі 500 гривень. От тільки вона виявилася фальшивою. Решту жартівники отримали справжніми грошима. А це – 460 гривень.
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Про це інформує любешівська газета "Нове життя".
2 серпня у Будинку культури дискотеку проводив любешівський гурт «СолохаBand».
Так, хтось вирішив «повеселитися», заплативши за вхід купюрою у розмірі 500 гривень. От тільки вона виявилася фальшивою. Решту жартівники отримали справжніми грошима. А це – 460 гривень.
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