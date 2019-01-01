У селі на Волині вхід на дискотеку оплатили сувенірною купюрою





Про це інформує любешівська газета



2 серпня у Будинку культури дискотеку проводив любешівський гурт «СолохаBand».



Так, хтось вирішив «повеселитися», заплативши за вхід купюрою у розмірі 500 гривень. От тільки вона виявилася фальшивою. Решту жартівники отримали справжніми грошима. А це – 460 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Седлищенському Будинку культури за вхід на дискотеку заплатили сувенірною купюрою.Про це інформує любешівська газета "Нове життя" 2 серпня у Будинку культури дискотеку проводив любешівський гурт «СолохаBand».Так, хтось вирішив «повеселитися», заплативши за вхід купюрою у розмірі 500 гривень. От тільки вона виявилася фальшивою. Решту жартівники отримали справжніми грошима. А це – 460 гривень.

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