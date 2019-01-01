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У селі на Волині вхід на дискотеку оплатили сувенірною купюрою

У селі на Волині вхід на дискотеку оплатили сувенірною купюрою
У Седлищенському Будинку культури за вхід на дискотеку заплатили сувенірною купюрою.

Про це інформує любешівська газета "Нове життя".

2 серпня у Будинку культури дискотеку проводив любешівський гурт «СолохаBand».

Так, хтось вирішив «повеселитися», заплативши за вхід купюрою у розмірі 500 гривень. От тільки вона виявилася фальшивою. Решту жартівники отримали справжніми грошима. А це – 460 гривень.

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Теги: гроші, дискотека
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