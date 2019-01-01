Результати виборів до Верховної Ради. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:30
Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.
Про це інформує ОПОРА.
Тож до Верховної Ради проходять:
Слуга народу - 43,16% (124 мандата)
Опозиційна платформа - За життя - 13,05% (37 мандатів)
Батьківщина - 8,18% (24 мандата)
Європейська солідарність - 8,10% (23 мандата)
Голос - 5,82% (17 мандатів).
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Про це інформує ОПОРА.
Тож до Верховної Ради проходять:
Слуга народу - 43,16% (124 мандата)
Опозиційна платформа - За життя - 13,05% (37 мандатів)
Батьківщина - 8,18% (24 мандата)
Європейська солідарність - 8,10% (23 мандата)
Голос - 5,82% (17 мандатів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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