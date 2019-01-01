вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Результати виборів до Верховної Ради. ОФІЦІЙНО

Результати виборів до Верховної Ради. ОФІЦІЙНО
Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.

Про це інформує ОПОРА.

Тож до Верховної Ради проходять:

Слуга народу - 43,16% (124 мандата)
Опозиційна платформа - За життя - 13,05% (37 мандатів)
Батьківщина - 8,18% (24 мандата)
Європейська солідарність - 8,10% (23 мандата)
Голос - 5,82% (17 мандатів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, результати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кожен день, наче на пороховій бочці»: як живе єдина волинянка із пересадженим серцем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54
Результати виборів до Верховної Ради. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:30
У селі на Волині вхід на дискотеку оплатили сувенірною купюрою
Сьогодні, 17:10
У місті на Волині повалили ліхтар
Сьогодні, 16:40
У волинській річці масово загинула риба
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
22 липень, 15:45
Відомі результати національного екзит-полу Відомі результати національного екзит-полу
21 липень, 20:10
Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині Опрацювали 100% бюлетенів: відомі остаточні результати голосування на Волині
23 квітень, 13:40
Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів Остаточні результати виборів в одному з п'яти волинських округів
22 квітень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кожен день, наче на пороховій бочці»: як живе єдина волинянка із пересадженим серцем. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54
 0
Результати виборів до Верховної Ради. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:30
 0
У селі на Волині вхід на дискотеку оплатили сувенірною купюрою
Сьогодні, 17:10
 0
У місті на Волині повалили ліхтар
Сьогодні, 16:40
 0
У волинській річці масово загинула риба
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿