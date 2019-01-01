Результати виборів до Верховної Ради. ОФІЦІЙНО





Про це інформує ОПОРА.



Тож до Верховної Ради проходять:



Слуга народу - 43,16% (124 мандата)

Опозиційна платформа - За життя - 13,05% (37 мандатів)

Батьківщина - 8,18% (24 мандата)

Європейська солідарність - 8,10% (23 мандата)

Голос - 5,82% (17 мандатів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.Про це інформує ОПОРА.Тож до Верховної Ради проходять:Слуга народу - 43,16% (124 мандата)Опозиційна платформа - За життя - 13,05% (37 мандатів)Батьківщина - 8,18% (24 мандата)Європейська солідарність - 8,10% (23 мандата)Голос - 5,82% (17 мандатів).

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