«Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті»
Сьогодні, 18:35
Журналістка та телеведуча, яка вміє підібрати влучні слова, жінка із великим серцем, мужністю та незламністю, засновниця проекту Я, Ніна, медіа-амбасадорка руху #HeForShe в Україні Яніна Соколова виступила на гутірці під час фестивалю «Бандерштат» 3 серпня.
Найцікавіші ж цитати з виступу спікерки зібрало Інформаційне агентство «ВолиньPost».
«Я нічого не вживаю, помітьте, навіть енергетичні напої, це - хронічна ненормальність».
*
«За останній рік мені довелося пережити багато чого, зокрема рак – дурак, який з’явився так несподівано, але я так багато не працювала як останній рік. Я зрозуміла за цей час дві речі, які нас рухають вперед: ніколи в житті не відкладайте на завтра можливість бути щасливими сьогодні. Вмійте ризикувати. Хвороба, яку я пережила і ця смерть очі в очі допомогла мені зрозуміти, що ми маємо багато пересторог і табу, які потрібно долати».
*
«Дематюкація, оооххх. Без мату дуже важко в сучасному житті, ну вкрай важко. Я не кажу, аби лаятись перманентно, але існують деякі речі, які не можна починати з літери «п» і з закінченням на «ець». Якщо прийде тьотя Оля Богомолець, то я тьотю Олю можу попросити відійти, застосувавши ці слова».
*
«Коли я ходила на зустріч, то – бровки будиночком, сльози, слова тримайся, але в думках – не відомо чи доживеш до завтра, але це – не вірний шлях. Я б хотіла внести у парламент норми, які допомогли б дорослим розважитися і опції аніматорів у дитячих відділеннях».
*
«Небо допомагає тим, хто йде вперед».
*
«Бажання бути корисним, можливість це зробити і любов, яку отримуєте і віддаєте, це – найважливіше».
*
«Я в років 20 зрозуміла, хто ж я є, а до того думала, що я – частина великого народу, ну, ви зрозуміли про кого я».
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Найцікавіші ж цитати з виступу спікерки зібрало Інформаційне агентство «ВолиньPost».
«Я нічого не вживаю, помітьте, навіть енергетичні напої, це - хронічна ненормальність».
*
«За останній рік мені довелося пережити багато чого, зокрема рак – дурак, який з’явився так несподівано, але я так багато не працювала як останній рік. Я зрозуміла за цей час дві речі, які нас рухають вперед: ніколи в житті не відкладайте на завтра можливість бути щасливими сьогодні. Вмійте ризикувати. Хвороба, яку я пережила і ця смерть очі в очі допомогла мені зрозуміти, що ми маємо багато пересторог і табу, які потрібно долати».
*
«Дематюкація, оооххх. Без мату дуже важко в сучасному житті, ну вкрай важко. Я не кажу, аби лаятись перманентно, але існують деякі речі, які не можна починати з літери «п» і з закінченням на «ець». Якщо прийде тьотя Оля Богомолець, то я тьотю Олю можу попросити відійти, застосувавши ці слова».
*
«Коли я ходила на зустріч, то – бровки будиночком, сльози, слова тримайся, але в думках – не відомо чи доживеш до завтра, але це – не вірний шлях. Я б хотіла внести у парламент норми, які допомогли б дорослим розважитися і опції аніматорів у дитячих відділеннях».
*
«Небо допомагає тим, хто йде вперед».
*
«Бажання бути корисним, можливість це зробити і любов, яку отримуєте і віддаєте, це – найважливіше».
*
«Я в років 20 зрозуміла, хто ж я є, а до того думала, що я – частина великого народу, ну, ви зрозуміли про кого я».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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