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«Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті»

«Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті»
Журналістка та телеведуча, яка вміє підібрати влучні слова, жінка із великим серцем, мужністю та незламністю, засновниця проекту Я, Ніна, медіа-амбасадорка руху #HeForShe в Україні Яніна Соколова виступила на гутірці під час фестивалю «Бандерштат» 3 серпня.

Найцікавіші ж цитати з виступу спікерки зібрало Інформаційне агентство «ВолиньPost».

«Я нічого не вживаю, помітьте, навіть енергетичні напої, це - хронічна ненормальність».

*

«За останній рік мені довелося пережити багато чого, зокрема рак – дурак, який з’явився так несподівано, але я так багато не працювала як останній рік. Я зрозуміла за цей час дві речі, які нас рухають вперед: ніколи в житті не відкладайте на завтра можливість бути щасливими сьогодні. Вмійте ризикувати. Хвороба, яку я пережила і ця смерть очі в очі допомогла мені зрозуміти, що ми маємо багато пересторог і табу, які потрібно долати».

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«Дематюкація, оооххх. Без мату дуже важко в сучасному житті, ну вкрай важко. Я не кажу, аби лаятись перманентно, але існують деякі речі, які не можна починати з літери «п» і з закінченням на «ець». Якщо прийде тьотя Оля Богомолець, то я тьотю Олю можу попросити відійти, застосувавши ці слова».

*

«Коли я ходила на зустріч, то – бровки будиночком, сльози, слова тримайся, але в думках – не відомо чи доживеш до завтра, але це – не вірний шлях. Я б хотіла внести у парламент норми, які допомогли б дорослим розважитися і опції аніматорів у дитячих відділеннях».

*

«Небо допомагає тим, хто йде вперед».

*

«Бажання бути корисним, можливість це зробити і любов, яку отримуєте і віддаєте, це – найважливіше».

*

«Я в років 20 зрозуміла, хто ж я є, а до того думала, що я – частина великого народу, ну, ви зрозуміли про кого я».

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Теги: Я, Ніна, Яніна Соколова, цитати, Бандерштат
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