На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО





Це трапилося під час виступу одного з гуртів в суботу, 3 серпня, - пише



Зі слів очевидців, у чоловіка стався приступ епілепсії.



Медики винесли його на ношах та надали допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі "Бандерштат" одному з відвідувачів стало зле.Це трапилося під час виступу одного з гуртів в суботу, 3 серпня, - пише ІА "Конкурент" Зі слів очевидців, у чоловіка стався приступ епілепсії.Медики винесли його на ношах та надали допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію