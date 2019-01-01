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На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО

На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
На фестивалі "Бандерштат" одному з відвідувачів стало зле.

Це трапилося під час виступу одного з гуртів в суботу, 3 серпня, - пише ІА "Конкурент".

Зі слів очевидців, у чоловіка стався приступ епілепсії.

Медики винесли його на ношах та надали допомогу.

На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, приступ, епілепсія, медики
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