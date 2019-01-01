На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО
Сьогодні, 22:42
На фестивалі "Бандерштат" одному з відвідувачів стало зле.
Це трапилося під час виступу одного з гуртів в суботу, 3 серпня, - пише ІА "Конкурент".
Зі слів очевидців, у чоловіка стався приступ епілепсії.
Медики винесли його на ношах та надали допомогу.
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Це трапилося під час виступу одного з гуртів в суботу, 3 серпня, - пише ІА "Конкурент".
Зі слів очевидців, у чоловіка стався приступ епілепсії.
Медики винесли його на ношах та надали допомогу.
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Коментарі 1
Дуууже цікава інформація!
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