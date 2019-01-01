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На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО

На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
На фестивалі «Бандерштат» скрутили чоловіка у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».

У другий день «Бандерштату» в суботу, 3 серпня, чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння заривався до охоронців.

Як розповіли охоронці, чоловік намагався пройти на територію фестивалю. Так, як «Бандерштат» - безалкогольний захід, його не пустили. Цікаво, що на час проведення фестивалю у деяких торгівельних об'єктах міста Луцька заборонили торгівлю алкоголем.

Охорона фестивалю пояснила чоловіку, що на фестиваль його не пустять. Той почав лізти до них з кулаками, нецензурно виражався.

Відтак, чоловіка відвели на територію «Бандерштат» та викликали поліцію. Дебошира закували в кайданки.

На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО

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Теги: Бандерштат, фестиваль, дебошир, п'яний, охорона, поліція
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