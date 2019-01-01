На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



У другий день «Бандерштату» в суботу, 3 серпня, чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння заривався до охоронців.



Як розповіли охоронці, чоловік намагався пройти на територію фестивалю. Так, як «Бандерштат» - безалкогольний захід, його не пустили. Цікаво, що на час проведення фестивалю у деяких торгівельних об'єктах міста Луцька заборонили торгівлю алкоголем.



Охорона фестивалю пояснила чоловіку, що на фестиваль його не пустять. Той почав лізти до них з кулаками, нецензурно виражався.



Відтак, чоловіка відвели на територію «Бандерштат» та викликали поліцію. Дебошира закували в кайданки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі «Бандерштат» скрутили чоловіка у стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24» У другий день «Бандерштату» в суботу, 3 серпня, чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння заривався до охоронців.Як розповіли охоронці, чоловік намагався пройти на територію фестивалю. Так, як «Бандерштат» - безалкогольний захід, його не пустили. Цікаво, що на час проведення фестивалю у деяких торгівельних об'єктах міста Луцька заборонили торгівлю алкоголем.Охорона фестивалю пояснила чоловіку, що на фестиваль його не пустять. Той почав лізти до них з кулаками, нецензурно виражався.Відтак, чоловіка відвели на територію «Бандерштат» та викликали поліцію. Дебошира закували в кайданки.

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