На «Бандерштаті» скрутили п'яного дебошира. ФОТО
Сьогодні, 21:13
На фестивалі «Бандерштат» скрутили чоловіка у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
У другий день «Бандерштату» в суботу, 3 серпня, чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння заривався до охоронців.
Як розповіли охоронці, чоловік намагався пройти на територію фестивалю. Так, як «Бандерштат» - безалкогольний захід, його не пустили. Цікаво, що на час проведення фестивалю у деяких торгівельних об'єктах міста Луцька заборонили торгівлю алкоголем.
Охорона фестивалю пояснила чоловіку, що на фестиваль його не пустять. Той почав лізти до них з кулаками, нецензурно виражався.
Відтак, чоловіка відвели на територію «Бандерштат» та викликали поліцію. Дебошира закували в кайданки.
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Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
У другий день «Бандерштату» в суботу, 3 серпня, чоловік в стані сильного алкогольного сп’яніння заривався до охоронців.
Як розповіли охоронці, чоловік намагався пройти на територію фестивалю. Так, як «Бандерштат» - безалкогольний захід, його не пустили. Цікаво, що на час проведення фестивалю у деяких торгівельних об'єктах міста Луцька заборонили торгівлю алкоголем.
Охорона фестивалю пояснила чоловіку, що на фестиваль його не пустять. Той почав лізти до них з кулаками, нецензурно виражався.
Відтак, чоловіка відвели на територію «Бандерштат» та викликали поліцію. Дебошира закували в кайданки.
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