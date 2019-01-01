4 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, ресторатор(на фото).Також день народження 4 серпня у журналісткита першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федераціїВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія.Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.Зичимо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка4 серпня 2009 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирило в рамках свого візиту в Україну відвідав Свято-Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир.