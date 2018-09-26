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Для майбутніх лікарів амбулаторії у селі на Волині підготували трикімнатну квартиру. ФОТО

Для майбутніх лікарів амбулаторії у селі на Волині підготували трикімнатну квартиру. ФОТО
Сільський голова Володимир Крижук зустрівся з жителями Забузького старостинського округу. Він разом із заступником Оленою Пасаман та в.о. старости Олександром Геруном побували у всіх селах округу (Новоугрузьке, Локутки, Вербівка, Забужжя). Разом з мешканцями цих населених пунктів обговорили основні напрямки стратегічного плану розвитку громади.

Про це йдеться на сайті Рівненської ОТГ.

Також було оглянуто хід ремонтних робіт у закладах та установах соціальної сфери старостинства.

На стадії завершення капітальний ремонт Забузької амбулаторії, до речі, трикімнатна квартира чекає сімейних лікарів, яких потребує амбулаторія.

Квартира
Квартира
Амбулаторія
Амбулаторія
Амбулаторія
Амбулаторія
Для майбутніх лікарів амбулаторії у селі на Волині підготували трикімнатну квартиру. ФОТО

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Теги: квартира, житло, амбулаторія, Рівненська ОТГ, ремонт
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