Для майбутніх лікарів амбулаторії у селі на Волині підготували трикімнатну квартиру. ФОТО

Володимир Крижук зустрівся з жителями Забузького старостинського округу. Він разом із заступником Оленою Пасаман та в.о. старости Олександром Геруном побували у всіх селах округу (Новоугрузьке, Локутки, Вербівка, Забужжя). Разом з мешканцями цих населених пунктів обговорили основні напрямки стратегічного плану розвитку громади.



Про це йдеться на



Також було оглянуто хід ремонтних робіт у закладах та установах соціальної сфери старостинства.



На стадії завершення капітальний ремонт Забузької амбулаторії, до речі, трикімнатна квартира чекає сімейних лікарів, яких потребує амбулаторія.



Квартира Амбулаторія Амбулаторія

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