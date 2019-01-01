Сільська школа на Волині отримала новий автобус
Сьогодні, 08:39
Школярі села у Володимир-Волинському районі отримали новий автобус.
Транспортний засіб придбали для школи у селі Хмелівка - йдеться на офіційному сайті Зимнівської ОТГ.
Кошти на автобус надійшли з бюджету Зимнівської сільської ради та державної скарбниці.
В ОТГ дякують запідтримку ініціативи заступнику голови Волинської облдержадміністрації Світлані Мишковець.
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Транспортний засіб придбали для школи у селі Хмелівка - йдеться на офіційному сайті Зимнівської ОТГ.
Кошти на автобус надійшли з бюджету Зимнівської сільської ради та державної скарбниці.
В ОТГ дякують запідтримку ініціативи заступнику голови Волинської облдержадміністрації Світлані Мишковець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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