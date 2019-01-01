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Сільська школа на Волині отримала новий автобус

Сільська школа на Волині отримала новий автобус
Школярі села у Володимир-Волинському районі отримали новий автобус.
Транспортний засіб придбали для школи у селі Хмелівка - йдеться на офіційному сайті Зимнівської ОТГ.

Кошти на автобус надійшли з бюджету Зимнівської сільської ради та державної скарбниці.

В ОТГ дякують запідтримку ініціативи заступнику голови Волинської облдержадміністрації Світлані Мишковець.

Сільська школа на Волині отримала новий автобус
Сільська школа на Волині отримала новий автобус
Сільська школа на Волині отримала новий автобус
Сільська школа на Волині отримала новий автобус

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Теги: Зимнівська ОТГ, шкільний автобус
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