Сільська школа на Волині отримала новий автобус



Транспортний засіб придбали для школи у селі Хмелівка - йдеться на офіційному



Кошти на автобус надійшли з бюджету Зимнівської сільської ради та державної скарбниці.



В ОТГ дякують запідтримку ініціативи заступнику голови Волинської облдержадміністрації Світлані Мишковець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі села у Володимир-Волинському районі отримали новий автобус.Транспортний засіб придбали для школи у селі Хмелівка - йдеться на офіційному сайті Зимнівської ОТГ.Кошти на автобус надійшли з бюджету Зимнівської сільської ради та державної скарбниці.В ОТГ дякують запідтримку ініціативи заступнику голови Волинської облдержадміністрації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію