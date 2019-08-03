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Протести у Москві: поліцейські побили велосипедиста, що їхав повз. ВІДЕО

Протести у Москві: поліцейські побили велосипедиста, що їхав повз. ВІДЕО
У суботу, 3 серпня, в Москві проходить акція протесту з вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Згідно з ОВС, вже затримано 685 осіб.

Під час попередніх протестів були затримані понад тисячу осіб - пишут Факти.

На Пушкінській площі Москви відбулися масові затримання. Людей вихоплювали з натовпу і вели до автозаків.

На акції протесту в Москві поліція затримала журналістів Дождя, Ведомостей і Сноба.

Правоохоронці поводять себе агресивно по відношенню до мітингуючих, б’ючи під час затримання.

Велосипедист проїжджав повз проведення акції протесту, однак поліцейських це не зупинило.

Правоохоронці повалили чоловіка на землю і почали бити, не звертаючи уваги на крики перехожих, які просили відпустити невинну людину.


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Теги: Москва, протест, затримання, ОМОН, ведосипедист, автозак
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