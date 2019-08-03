Протести у Москві: поліцейські побили велосипедиста, що їхав повз. ВІДЕО





Під час попередніх протестів були затримані понад тисячу осіб - пишут



На Пушкінській площі Москви відбулися масові затримання. Людей вихоплювали з натовпу і вели до автозаків.



На акції протесту в Москві поліція затримала журналістів Дождя, Ведомостей і Сноба.



Правоохоронці поводять себе агресивно по відношенню до мітингуючих, б’ючи під час затримання.



Велосипедист проїжджав повз проведення акції протесту, однак поліцейських це не зупинило.



Правоохоронці повалили чоловіка на землю і почали бити, не звертаючи уваги на крики перехожих, які просили відпустити невинну людину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 3 серпня, в Москві проходить акція протесту з вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Згідно з ОВС, вже затримано 685 осіб.Під час попередніх протестів були затримані понад тисячу осіб - пишут Факти На Пушкінській площі Москви відбулися масові затримання. Людей вихоплювали з натовпу і вели до автозаків.На акції протесту в Москві поліція затримала журналістів Дождя, Ведомостей і Сноба.Правоохоронці поводять себе агресивно по відношенню до мітингуючих, б’ючи під час затримання.Велосипедист проїжджав повз проведення акції протесту, однак поліцейських це не зупинило.Правоохоронці повалили чоловіка на землю і почали бити, не звертаючи уваги на крики перехожих, які просили відпустити невинну людину.

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