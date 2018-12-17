Волинський гончар влаштував дітям майстер-клас просто неба. ВІДЕО

Микола Поляков розпочинає з готування глини до ліпки. Це – один з найважливіших процесів у створенні кераміки.



Цією справою чоловік займається вже понад двадцять років, а віднедавна ще й почав ділитися досвідом - йдеться в сюжеті



Міні-заняття чоловік проводить навіть просто неба. Охочих чимало. Пан Микола каже, що з дітьми працювати легко, адже вони швидко вчаться.



Дітвора ж на запитання “чи подобається їм” відповідають радісно.



Микола Поляков ділиться, що у гончарстві більше полюбляє традиційні форми. Найбільше у його доробку мисок, глечиків, макітр. Також гончар вважає, що освоїти це мистецтво може кожен.



Більш за все Микола Поляков мріє про те, щоб його справу продовжили, бо гончарству присвятив значну частину свого життя.





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