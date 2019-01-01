На Волині фермери успішно виростили цілу плантацію персиків. ВІДЕО
Сьогодні, 05:23
Три фермери-однодумці створили у Ковбані “Сад весни”.
Два гектари поля чоловіки засадили персиками. Кажуть, вирішили вивести на Волині фруктові дерева на маньчжурській підщепі, родом вони із Китаю - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Персики в нашому регіоні прижилися. Тож тепер тут ціла плантація і вже є соковиті плоди. У саду близько 15 сортів, однак, кажуть фермери, це лише початок.
Гості “свята саду” дивуються, що теплолюбиві фрукти прижилися в кліматичних умовах Волині і дають такі якісні плоди.
Відсвяткували перший урожай зі співами.
Окрім заморських персиків на свято саду привезли і кавуни із Ковельщини. Кажуть, їх виростили без жодних хімічних обробок.
Гості свята могли смакувати фруктами досхочу. Фермери ж кажуть, цього року, стежитимуть за обсягом врожаю і відповідно розвиватимуть сад далі.
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Два гектари поля чоловіки засадили персиками. Кажуть, вирішили вивести на Волині фруктові дерева на маньчжурській підщепі, родом вони із Китаю - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Персики в нашому регіоні прижилися. Тож тепер тут ціла плантація і вже є соковиті плоди. У саду близько 15 сортів, однак, кажуть фермери, це лише початок.
Гості “свята саду” дивуються, що теплолюбиві фрукти прижилися в кліматичних умовах Волині і дають такі якісні плоди.
Відсвяткували перший урожай зі співами.
Окрім заморських персиків на свято саду привезли і кавуни із Ковельщини. Кажуть, їх виростили без жодних хімічних обробок.
Гості свята могли смакувати фруктами досхочу. Фермери ж кажуть, цього року, стежитимуть за обсягом врожаю і відповідно розвиватимуть сад далі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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