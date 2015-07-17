З «Бандерштату» вигнали трьох людей





Про це повідомив представник «Самооборони Волині» Данило Гетьман, – пише



«Було декілька спроб пронесення алкоголю, а точніше пиво, на територію фестивалю. Представники «Самооборони Волині» та «С14», котрі займаються охороною заходу, виявили ці випадки, алкоголь конфіскували та віддали на зберігання в оргкомітет. Декілька людей ми позбавили браслетів та вивели з фестивалю. Двоє людей намагались передати алкоголь через паркан, а одна людина намагалась прийняти», – розповів представник охорони.



Також він закликав усіх відвідувачів фестивалю бути відповідальними та пам’ятати, що «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох відвідувачі “Бандерштату” вигнали через спробу пронести алкоголь на територію проведення фесту.Про це повідомив представник «Самооборони Волині», – пише Район. Луцьк «Було декілька спроб пронесення алкоголю, а точніше пиво, на територію фестивалю. Представники «Самооборони Волині» та «С14», котрі займаються охороною заходу, виявили ці випадки, алкоголь конфіскували та віддали на зберігання в оргкомітет. Декілька людей ми позбавили браслетів та вивели з фестивалю. Двоє людей намагались передати алкоголь через паркан, а одна людина намагалась прийняти», – розповів представник охорони.Також він закликав усіх відвідувачів фестивалю бути відповідальними та пам’ятати, що «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль.

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