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З «Бандерштату» вигнали трьох людей

З «Бандерштату» вигнали трьох людей
Трьох відвідувачі “Бандерштату” вигнали через спробу пронести алкоголь на територію проведення фесту.

Про це повідомив представник «Самооборони Волині» Данило Гетьман, – пише Район. Луцьк.

«Було декілька спроб пронесення алкоголю, а точніше пиво, на територію фестивалю. Представники «Самооборони Волині» та «С14», котрі займаються охороною заходу, виявили ці випадки, алкоголь конфіскували та віддали на зберігання в оргкомітет. Декілька людей ми позбавили браслетів та вивели з фестивалю. Двоє людей намагались передати алкоголь через паркан, а одна людина намагалась прийняти», – розповів представник охорони.

Також він закликав усіх відвідувачів фестивалю бути відповідальними та пам’ятати, що «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль.

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Теги: Бандерштат, фестиваль, алкоголь
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Коментарі 2
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