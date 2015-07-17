З «Бандерштату» вигнали трьох людей
Сьогодні, 07:45
Трьох відвідувачі “Бандерштату” вигнали через спробу пронести алкоголь на територію проведення фесту.
Про це повідомив представник «Самооборони Волині» Данило Гетьман, – пише Район. Луцьк.
«Було декілька спроб пронесення алкоголю, а точніше пиво, на територію фестивалю. Представники «Самооборони Волині» та «С14», котрі займаються охороною заходу, виявили ці випадки, алкоголь конфіскували та віддали на зберігання в оргкомітет. Декілька людей ми позбавили браслетів та вивели з фестивалю. Двоє людей намагались передати алкоголь через паркан, а одна людина намагалась прийняти», – розповів представник охорони.
Також він закликав усіх відвідувачів фестивалю бути відповідальними та пам’ятати, що «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль.
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Про це повідомив представник «Самооборони Волині» Данило Гетьман, – пише Район. Луцьк.
«Було декілька спроб пронесення алкоголю, а точніше пиво, на територію фестивалю. Представники «Самооборони Волині» та «С14», котрі займаються охороною заходу, виявили ці випадки, алкоголь конфіскували та віддали на зберігання в оргкомітет. Декілька людей ми позбавили браслетів та вивели з фестивалю. Двоє людей намагались передати алкоголь через паркан, а одна людина намагалась прийняти», – розповів представник охорони.
Також він закликав усіх відвідувачів фестивалю бути відповідальними та пам’ятати, що «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль.
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Коментарі 2
Клас! Гроші взяли, і немалі, в наданні послуги - відмовили (і не факт, що не побили)...
Недофестиваль
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З «Бандерштату» вигнали трьох людей
Сьогодні, 07:45