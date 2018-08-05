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Не витримав генератор: під час виступу «Тартака» на «Бандерштаті» зникло світло. ВІДЕО

Не витримав генератор: під час виступу «Тартака» на «Бандерштаті» зникло світло. ВІДЕО
Під час виступу гурту «Тартак» на фестивалі українського духу «Бандерштат» не витримав генератор.

Спочатку були проблеми зі звуком, а потім і зовсім зникло світло. Фестивальники спочатку скандували назву улюбленого гурту, а потім разом співали Гімн.

Через деякий час технічні неполадки усунули. Гурт продовжив виступ.


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Теги: Тартак, Бандерштат, світло, звук, генератор
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