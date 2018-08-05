Не витримав генератор: під час виступу «Тартака» на «Бандерштаті» зникло світло. ВІДЕО





Спочатку були проблеми зі звуком, а потім і зовсім зникло світло. Фестивальники спочатку скандували назву улюбленого гурту, а потім разом співали Гімн.



Через деякий час технічні неполадки усунули. Гурт продовжив виступ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час виступу гурту «Тартак» на фестивалі українського духу «Бандерштат» не витримав генератор.Спочатку були проблеми зі звуком, а потім і зовсім зникло світло. Фестивальники спочатку скандували назву улюбленого гурту, а потім разом співали Гімн.Через деякий час технічні неполадки усунули. Гурт продовжив виступ.

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