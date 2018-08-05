Не витримав генератор: під час виступу «Тартака» на «Бандерштаті» зникло світло. ВІДЕО
Сьогодні, 00:13
Під час виступу гурту «Тартак» на фестивалі українського духу «Бандерштат» не витримав генератор.
Спочатку були проблеми зі звуком, а потім і зовсім зникло світло. Фестивальники спочатку скандували назву улюбленого гурту, а потім разом співали Гімн.
Через деякий час технічні неполадки усунули. Гурт продовжив виступ.
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Спочатку були проблеми зі звуком, а потім і зовсім зникло світло. Фестивальники спочатку скандували назву улюбленого гурту, а потім разом співали Гімн.
Через деякий час технічні неполадки усунули. Гурт продовжив виступ.
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