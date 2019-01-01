На Рівненщині в аварії постраждали троє людей





Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «Volkswagen Caddy» — 45-річний житель села Малинськ Березнівського району, під час здійснення обгону допустив зіткнення із автомобілем «Daewoo Nexia» під керуванням 62-річного рівнянина, який рухався у попутному напрямку та повертав ліворуч - повідомляють на



У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень та поміщені на спеціальний майданчик у селі Городок.



До лікарні доставили трьох пасажирів автомобіля «Daewoo Nexia», жителів Рівного. Попередньо, у 17-річної та 15-річного пасажирів медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. А у 61-річної — ЗЧМТ, гематому скроневої ділянки голови та гіпертонічний криз.



Відповідно до медичного освідування обоє водіїв були тверезі.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автопригода сталася 2 серпня о 18:30 у селі Бармаки.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «Volkswagen Caddy» — 45-річний житель села Малинськ Березнівського району, під час здійснення обгону допустив зіткнення із автомобілем «Daewoo Nexia» під керуванням 62-річного рівнянина, який рухався у попутному напрямку та повертав ліворуч - повідомляють на сайті поліції Рівненщини.У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень та поміщені на спеціальний майданчик у селі Городок.До лікарні доставили трьох пасажирів автомобіля «Daewoo Nexia», жителів Рівного. Попередньо, у 17-річної та 15-річного пасажирів медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої. А у 61-річної — ЗЧМТ, гематому скроневої ділянки голови та гіпертонічний криз.Відповідно до медичного освідування обоє водіїв були тверезі.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію