Волинянин вдома вирощував коноплю





Чоловік пояснив, що знайшов рослину в міському парку, посадив одиначку в відро і доглядав її, - пише газета



Виростивши «врожай», мав його скурити.



До слова, в хаті 38-річного чоловіка, який живе одиноко і має пристрасть до горілки, поліцейські запримітили й примітивний "бульбулятор".



Коноплю в чоловіка вилучили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Горохівського району у місцевого жителя поліцейські вдома знайшли коноплю.Чоловік пояснив, що знайшов рослину в міському парку, посадив одиначку в відро і доглядав її, - пише газета Волинь-нова Виростивши «врожай», мав його скурити.До слова, в хаті 38-річного чоловіка, який живе одиноко і має пристрасть до горілки, поліцейські запримітили й примітивний "бульбулятор".Коноплю в чоловіка вилучили.

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