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Волинянин вдома вирощував коноплю

Волинянин вдома вирощував коноплю
У селищі Мар’янівка Горохівського району у місцевого жителя поліцейські вдома знайшли коноплю.

Чоловік пояснив, що знайшов рослину в міському парку, посадив одиначку в відро і доглядав її, - пише газета Волинь-нова.

Виростивши «врожай», мав його скурити.

До слова, в хаті 38-річного чоловіка, який живе одиноко і має пристрасть до горілки, поліцейські запримітили й примітивний "бульбулятор".

Коноплю в чоловіка вилучили.

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Теги: конопля, волинянин
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