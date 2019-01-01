Волинянин вдома вирощував коноплю
Сьогодні, 09:16
У селищі Мар’янівка Горохівського району у місцевого жителя поліцейські вдома знайшли коноплю.
Чоловік пояснив, що знайшов рослину в міському парку, посадив одиначку в відро і доглядав її, - пише газета Волинь-нова.
Виростивши «врожай», мав його скурити.
До слова, в хаті 38-річного чоловіка, який живе одиноко і має пристрасть до горілки, поліцейські запримітили й примітивний "бульбулятор".
Коноплю в чоловіка вилучили.
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Чоловік пояснив, що знайшов рослину в міському парку, посадив одиначку в відро і доглядав її, - пише газета Волинь-нова.
Виростивши «врожай», мав його скурити.
До слова, в хаті 38-річного чоловіка, який живе одиноко і має пристрасть до горілки, поліцейські запримітили й примітивний "бульбулятор".
Коноплю в чоловіка вилучили.
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