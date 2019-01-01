Яке свято 4 серпня: що потрібно обов'язково зробити у цей день





Іменини сьогодні святкують: Олексій, Марія, Михайло, - пише



Народні прикмети на 4 серпня



– Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур.



– Жаби голосно квакають – до негоди.



– Павуки сховалися – до дощу.



– Якщо багато слимаків в городі, то в найближчі дні погода сира буде.



– Сон з 3 на 4 серпня віщий. Він попереджає про небезпеку. Розповідати про те, що вам приснилося, не можна.



Що можна робити 4 серпня



1. Дівчатам цього дня треба молитися святій Магдалині, аби вона їм подарувала неземну красу.



Що не можна робити 4 серпня



1. Якщо погода дощова, то працювати в полі не можна, адже блискавка може вбити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 серпня церква вшановує пам’ять християнської святої, послідовниці Ісуса Христа – Марії Магдалини. У Віфанії вона омила ноги Ісуса миром і обтерла своїм волоссям.Іменини сьогодні святкують: Олексій, Марія, Михайло, - пише 24 канал. – Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур.– Жаби голосно квакають – до негоди.– Павуки сховалися – до дощу.– Якщо багато слимаків в городі, то в найближчі дні погода сира буде.– Сон з 3 на 4 серпня віщий. Він попереджає про небезпеку. Розповідати про те, що вам приснилося, не можна.1. Дівчатам цього дня треба молитися святій Магдалині, аби вона їм подарувала неземну красу.1. Якщо погода дощова, то працювати в полі не можна, адже блискавка може вбити.

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