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Яке свято 4 серпня: що потрібно обов'язково зробити у цей день

Яке свято 4 серпня: що потрібно обов'язково зробити у цей день
4 серпня церква вшановує пам’ять християнської святої, послідовниці Ісуса Христа – Марії Магдалини. У Віфанії вона омила ноги Ісуса миром і обтерла своїм волоссям.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Марія, Михайло, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 4 серпня

– Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур.

– Жаби голосно квакають – до негоди.

– Павуки сховалися – до дощу.

– Якщо багато слимаків в городі, то в найближчі дні погода сира буде.

– Сон з 3 на 4 серпня віщий. Він попереджає про небезпеку. Розповідати про те, що вам приснилося, не можна.

Що можна робити 4 серпня

1. Дівчатам цього дня треба молитися святій Магдалині, аби вона їм подарувала неземну красу.

Що не можна робити 4 серпня

1. Якщо погода дощова, то працювати в полі не можна, адже блискавка може вбити.



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