У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
Сьогодні, 10:02
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 4 серпня стоять 120 автомобілів. Відтак, черги зафіксовані у "Краківці".
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –0, “Краковець” –120", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” –0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –0, “Краковець” –120", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Сьогодні, 10:37
У чергах на кордоні з Польщею – 120 автівок
Сьогодні, 10:02
Яке свято 4 серпня: що потрібно обов'язково зробити у цей день
Сьогодні, 09:24
Волинянин вдома вирощував коноплю
Сьогодні, 09:16