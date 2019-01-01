У США відкрили стрілянину по відвідувачах торгового центру: десятки жертв





Як передає Іndependent, інцидент стався в місті Ель-Пасо. Спочатку поліція вважала, що стрілок був один, але згодом з'явилася інформація, що їх декілька, - пише



Newsweek з посиланням на поліцейських повідомив, що мінімум 10 осіб було вбито, ще більше 30 отримали поранення. У той же час телеканал NBC News з посиланням на співробітників правоохоронних органів стверджує, що загинули 19 осіб, поранені – 40. Серед постраждалих є діти. Молодшому з них – 2 роки.



Мерміста заявив, що всього було затримано трьох підозрюваних і загроз для городян більше немає, передає CNN.



За даними очевидця, він чув близько 10 пострілів недалеко від магазину Walmart і торгового центру, в районі вулиць Hawkins і Gateway East. Він заявив, що бачив двох людей зі зброєю.



За даними El Paso Times, стрілянина була в двох місцях - торговельному центрі Cielo Vista Mall і супермаркеті Wallmart, розташованому по сусідству. Представники мережі магазинів повідомили, що співпрацюють з поліцією для розслідування події.



"Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами та будемо оновлювати інформацію по мірі необхідності", - йдеться в Twitter Wallmart.



При цьому поліція просить жителів міста триматися в стороні від торговельного центру, де сталася стрілянина. Місце збору для сімей було організовано в одній з місцевих шкіл.



Відзначається, що три співробітниці Wallmart під час стрілянини сховалися в сусідньому рибному ресторані.



"Ми ніколи не думали, що це може бути так близько до нас. Ви постійно бачите в новинах (що відбувається стрілянина. - Ред.), але не думаєте, що таке може трапитися тут, доти, поки це не відбувається", - розповів менеджер кафе.



Свідок інциденту, місцева мешканка Ванесса Саєнс, розповіла Fox News, що бачила, як чоловік стріляв по людях. За її словами, вона разом з матір'ю була біля торгового центру Cielo Vista, коли почула стрілянину. Саєнс сказала, що чоловік з "чимось схожим на гвинтівку" стріляв по людях без розбору, а не по конкретних цілях.



"Просто направляв (гвинтівку. - Ред.) на людей і стріляв прямо в них. Я бачила, як три або чотири людини просто впали на землю. Він просто стріляв випадковим чином, а не по конкретній людині", - сказала вона.



ЗМІ опублікували фото ймовірного стрілка в Ель-Пасо. Нападник перед атакою опублікував маніфест, в якому підтримував стрілка з Крайстчерча, а напад назвав відповіддю на "вторгнення латиноамериканців в Техас".



Президент США Дональд Трамп відреагував на трагедію в Техасі.



"Справи дуже кепські, багато убитих", – написав він у Twitter.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торговому центрі Техаса Cielo Visa (США) невідомі відкрили вогонь по відвідувачах.Як передає Іndependent, інцидент стався в місті Ель-Пасо. Спочатку поліція вважала, що стрілок був один, але згодом з'явилася інформація, що їх декілька, - пише Обозреватель Newsweek з посиланням на поліцейських повідомив, що мінімум 10 осіб було вбито, ще більше 30 отримали поранення. У той же час телеканал NBC News з посиланням на співробітників правоохоронних органів стверджує, що загинули 19 осіб, поранені – 40. Серед постраждалих є діти. Молодшому з них – 2 роки.Мерміста заявив, що всього було затримано трьох підозрюваних і загроз для городян більше немає, передає CNN.За даними очевидця, він чув близько 10 пострілів недалеко від магазину Walmart і торгового центру, в районі вулиць Hawkins і Gateway East. Він заявив, що бачив двох людей зі зброєю.За даними El Paso Times, стрілянина була в двох місцях - торговельному центрі Cielo Vista Mall і супермаркеті Wallmart, розташованому по сусідству. Представники мережі магазинів повідомили, що співпрацюють з поліцією для розслідування події."Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами та будемо оновлювати інформацію по мірі необхідності", - йдеться в Twitter Wallmart.При цьому поліція просить жителів міста триматися в стороні від торговельного центру, де сталася стрілянина. Місце збору для сімей було організовано в одній з місцевих шкіл.Відзначається, що три співробітниці Wallmart під час стрілянини сховалися в сусідньому рибному ресторані."Ми ніколи не думали, що це може бути так близько до нас. Ви постійно бачите в новинах (що відбувається стрілянина. - Ред.), але не думаєте, що таке може трапитися тут, доти, поки це не відбувається", - розповів менеджер кафе.Свідок інциденту, місцева мешканка Ванесса Саєнс, розповіла Fox News, що бачила, як чоловік стріляв по людях. За її словами, вона разом з матір'ю була біля торгового центру Cielo Vista, коли почула стрілянину. Саєнс сказала, що чоловік з "чимось схожим на гвинтівку" стріляв по людях без розбору, а не по конкретних цілях."Просто направляв (гвинтівку. - Ред.) на людей і стріляв прямо в них. Я бачила, як три або чотири людини просто впали на землю. Він просто стріляв випадковим чином, а не по конкретній людині", - сказала вона.ЗМІ опублікували фото ймовірного стрілка в Ель-Пасо. Нападник перед атакою опублікував маніфест, в якому підтримував стрілка з Крайстчерча, а напад назвав відповіддю на "вторгнення латиноамериканців в Техас".Президент США Дональд Трамп відреагував на трагедію в Техасі."Справи дуже кепські, багато убитих", – написав він у Twitter.

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