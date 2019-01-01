Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:47
У Луцьку 3 серпня відгримів другий день фестивалю українського духу «Бандерштат», щo відбувається вже тринадцятий рік поспіль і за цей час встиг стати візитною картою не тільки міста, але й Волині вцілому.
Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало для вас найяскравіші моменти дня.
Із самого ранку гостей фестивалю розважали на гутірковій сцені відомі спікери, поети, письменники і громадські діячі. Особливо очікували на приїзд журналістки та телеведучої Яніни Соколової, яка за останні декілька місяців встигла стати взірцем справжньої незламної сили і хоробрості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті».
Окрім цього, серед спікерів були представники літературного товариства Ярослава Потапенка з презентацією збірки поезій та новел «Ліхтар», Антитерорестичного центру СБУ, Ірина Білик, учасники «Ігор нескорених», Богдана Татаріна із «Локальної історії», Макс Кідрук, Ірена Карпа, Ігор Астапенко, Олександр Ірванець, Сергій Стерненко та Павло Матюша.
Легенький дощик, що почав моросити на початку дня, не зіпсував настрою нікому, – гості отримали багато корисної і цікавої інформації.
Запальними і драйвовими були бійцівські клуби, що демонстрували свої вміння на території стадіону. Глядачі із захопленням спостерігали, а хтось навіть влаштовував веселі тоталізатори – хто/кого.
Після 17 години на головній сцені фестивалю, яка цьогоріч стала і єдиною, виступали гурти: Bakenbardy, Роллікс, Spsce of Variations, Epolets, Vivienne Mort, Kozak System, Тартак, Qarpa та Dan Alien.
Потужні виступи відомих гуртів розігрівали публіку, яка з піднятими руками стрибала в такт виконавцям. Чи то від холоду, чи від припливу енергії, але рухалися усі.
Неприємний момент, який трапився під час виступу гурту «Тартак», коли згорів генератор і сцена погасла, також не зміг зіпсувати настрою людей на фестивалі. Поки техніку лагодили, то всі гуртом співали пісню колективу «Лицарський хрест» і, звісно, не обійшлося без Гімну України.
До слова, ціни на фудкорті у другий день фестивалю дещо зросли.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ.
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Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало для вас найяскравіші моменти дня.
Із самого ранку гостей фестивалю розважали на гутірковій сцені відомі спікери, поети, письменники і громадські діячі. Особливо очікували на приїзд журналістки та телеведучої Яніни Соколової, яка за останні декілька місяців встигла стати взірцем справжньої незламної сили і хоробрості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я нічого не вживаю, це – хронічна ненормальність»: про що говорила Яніна Соколова на «Бандерштаті».
Окрім цього, серед спікерів були представники літературного товариства Ярослава Потапенка з презентацією збірки поезій та новел «Ліхтар», Антитерорестичного центру СБУ, Ірина Білик, учасники «Ігор нескорених», Богдана Татаріна із «Локальної історії», Макс Кідрук, Ірена Карпа, Ігор Астапенко, Олександр Ірванець, Сергій Стерненко та Павло Матюша.
Легенький дощик, що почав моросити на початку дня, не зіпсував настрою нікому, – гості отримали багато корисної і цікавої інформації.
Запальними і драйвовими були бійцівські клуби, що демонстрували свої вміння на території стадіону. Глядачі із захопленням спостерігали, а хтось навіть влаштовував веселі тоталізатори – хто/кого.
Після 17 години на головній сцені фестивалю, яка цьогоріч стала і єдиною, виступали гурти: Bakenbardy, Роллікс, Spsce of Variations, Epolets, Vivienne Mort, Kozak System, Тартак, Qarpa та Dan Alien.
Потужні виступи відомих гуртів розігрівали публіку, яка з піднятими руками стрибала в такт виконавцям. Чи то від холоду, чи від припливу енергії, але рухалися усі.
Неприємний момент, який трапився під час виступу гурту «Тартак», коли згорів генератор і сцена погасла, також не зміг зіпсувати настрою людей на фестивалі. Поки техніку лагодили, то всі гуртом співали пісню колективу «Лицарський хрест» і, звісно, не обійшлося без Гімну України.
До слова, ціни на фудкорті у другий день фестивалю дещо зросли.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку перший день «Бандерштату» відфестивалили. ФОТОРЕПОРТАЖ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На фестивалі «Бандерштат» рятували чоловіка, в якого стався приступ епілепсії.ФОТО.
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