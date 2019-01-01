Кого з іноземців найбільше працевлаштовують на Волині

Станом на 1 липня 2019 року Волинський обласний центр зайнятості видав 62 дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 25 дозволів продовжили.Найбільше працевлаштованих іноземців – громадяни Туреччини, Польщі, Білорусі. А також видавали дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянам В’єтнаму, Китаю, Індії, Словаччини, Литви. Вікова категорія працевлаштованих – до 40 років, більшість становлять чоловіки, - інформує прес-служба Волинського центру зайнятостіВидача дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства – єдина адміністративна платна послуга служби зайнятості, яку надають роботодавцям на обласному рівні.Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства – це документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства в порядку, визначеному законодавством України.Із 18 березня цього року подача документів щодо видачі, продовження терміну дії, внесення змін, скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства здійснюється через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради.До слова, процедура отримання дозволу проста і доступна. Насамперед, варто зазначити про скорочений перелік документів, який на практиці дійсно звільнив іноземних працівників та їх роботодавців від зайвих дій і додаткових витрат.