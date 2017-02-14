Француз, який закохався у Луцьк, мріє одружитись з українкою

Ден Хофер із Франції третій рік поспіль навідує Україну. Якщо інші викроюють собі відпустку, аби поїхати на море, то єдине місце, куди завжди лине душею Ден – Україна, а точніше – Луцьк.



Він спілкується тут виключно англійською, але вже трішки розуміє українську мову, - пише видання



Розповідає, що закохався в Україну, коли почав вивчати її історію. "Це надзвичайно сильний народ, непереможна нація. А ще – дуже багата країна, на яку у всі віки хтось зазіхав", каже він. Свого часу він подорожував багатьма країнами, 7 років прожив у Африці. А коли вперше приїхав у нашу країну (був він і в Рівному, і у Львові, у Києві та інших містах, але найбільше йому сподобався Луцьк, бо він знайшов тут багато друзів, та й місто це – тихе і затишне), то побачив, що тут надзвичайно вродливі жінки. А ще вони дуже хороші господині і прекрасні матері.



"Наші француженки геть не такі. По перше, вони народжують уже після 40-ка років і лише одну дитину. По-друге, одразу після цього вони перестають слідкувати за своєю зовнішністю, сильно гладшають. Зовсім інша справа українки, - мають три і більше дитини, а виглядають просто неймовірно. І при цьому встигають бути хорошими господинями. А ще – вони дуже вірні своїм чоловікам, у нас такого, на жаль, немає", - розповідає Ден.



Мрія француза – одружитися з українкою. Він дуже хоче, аби його обраниця народила йому троє дітей. Каже: не одружився до цього часу саме тому, що хоче, аби його вибір був раз і назавжди, тому що він категорично проти розлучень.



"У нас в Франції понад 50 % сімей розлучаються. Французи стають у меншості, бо у них низька народжуваність. Натомість у країні надзвичайно багато арабів, які родять п’ять і більше дітей. Та й взагалі у нас чимало емігрантів, я проти цього, якщо чесно. От якби емігрували до нас українці, я був би дуже радий", - каже Ден.



У Франції на Дена чекають батько та матір. Вони – старшого віку, тому потребують сторонньої допомоги. Саме тому він не може проводити в Україні стільки часу, скільки б йому хотілося. На фото показує свою кімнату у рідному домі в Франції. Там – карта України, поруч з французьким прапором на стіні висить український. А ще на стіні – гімн України.



"Знаєте, я принципово не вивчаю російську мову. А от українську вчу як тільки можу: і через друзів, і через перекладач в інтернеті. Я націоналіст, в хорошому сенсі цього слова. Український і французький націоналіст", - відповідає.



Ще одна мрія Дена – відкрити в Україні дитячий будинок, можливо – у Луцьку чи в Києві, де він бачив дуже багато безпритульних дітей. Над втіленням цього плану в життя він задумується вже зараз, каже, коли повернеться у Францію, почне шукати спонсорів для цієї важливої справи. А ще він мріє зробити на руці татуювання у вигляді тризуба, і надпис: «Надія помирає останньою». От дуже чомусь запали йому в серце саме ці слов.



"Але є одна умова. Це татуювання я зроблю одразу після того, як у мене народиться перша дитина. Від українки – звісно", - сміється він.



За кілька днів Ден повертається до Франції. Дуже не хоче лишати такий рідний для нього Луцьк, але, - батьки, і робота, - все ж таки гроші потрібно заробляти (Ден має власну справу і невеличкий готель, - авт.).



- Але я обов’язково приїду сюди наступного року. Надіюсь, що я таки знайду тут свою кохану і єдину жінку на все життя. Та я впевнений у цьому, - завершує Ден.



Спілкувалась Ірина Бура

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 36-річнийіз Франції третій рік поспіль навідує Україну. Якщо інші викроюють собі відпустку, аби поїхати на море, то єдине місце, куди завжди лине душею Ден – Україна, а точніше – Луцьк.Він спілкується тут виключно англійською, але вже трішки розуміє українську мову, - пише видання Вісник Розповідає, що закохався в Україну, коли почав вивчати її історію. "Це надзвичайно сильний народ, непереможна нація. А ще – дуже багата країна, на яку у всі віки хтось зазіхав", каже він. Свого часу він подорожував багатьма країнами, 7 років прожив у Африці. А коли вперше приїхав у нашу країну (був він і в Рівному, і у Львові, у Києві та інших містах, але найбільше йому сподобався Луцьк, бо він знайшов тут багато друзів, та й місто це – тихе і затишне), то побачив, що тут надзвичайно вродливі жінки. А ще вони дуже хороші господині і прекрасні матері."Наші француженки геть не такі. По перше, вони народжують уже після 40-ка років і лише одну дитину. По-друге, одразу після цього вони перестають слідкувати за своєю зовнішністю, сильно гладшають. Зовсім інша справа українки, - мають три і більше дитини, а виглядають просто неймовірно. І при цьому встигають бути хорошими господинями. А ще – вони дуже вірні своїм чоловікам, у нас такого, на жаль, немає", - розповідає Ден.Мрія француза – одружитися з українкою. Він дуже хоче, аби його обраниця народила йому троє дітей. Каже: не одружився до цього часу саме тому, що хоче, аби його вибір був раз і назавжди, тому що він категорично проти розлучень."У нас в Франції понад 50 % сімей розлучаються. Французи стають у меншості, бо у них низька народжуваність. Натомість у країні надзвичайно багато арабів, які родять п’ять і більше дітей. Та й взагалі у нас чимало емігрантів, я проти цього, якщо чесно. От якби емігрували до нас українці, я був би дуже радий", - каже Ден.У Франції на Дена чекають батько та матір. Вони – старшого віку, тому потребують сторонньої допомоги. Саме тому він не може проводити в Україні стільки часу, скільки б йому хотілося. На фото показує свою кімнату у рідному домі в Франції. Там – карта України, поруч з французьким прапором на стіні висить український. А ще на стіні – гімн України."Знаєте, я принципово не вивчаю російську мову. А от українську вчу як тільки можу: і через друзів, і через перекладач в інтернеті. Я націоналіст, в хорошому сенсі цього слова. Український і французький націоналіст", - відповідає.Ще одна мрія Дена – відкрити в Україні дитячий будинок, можливо – у Луцьку чи в Києві, де він бачив дуже багато безпритульних дітей. Над втіленням цього плану в життя він задумується вже зараз, каже, коли повернеться у Францію, почне шукати спонсорів для цієї важливої справи. А ще він мріє зробити на руці татуювання у вигляді тризуба, і надпис: «Надія помирає останньою». От дуже чомусь запали йому в серце саме ці слов."Але є одна умова. Це татуювання я зроблю одразу після того, як у мене народиться перша дитина. Від українки – звісно", - сміється він.За кілька днів Ден повертається до Франції. Дуже не хоче лишати такий рідний для нього Луцьк, але, - батьки, і робота, - все ж таки гроші потрібно заробляти (Ден має власну справу і невеличкий готель, - авт.).- Але я обов’язково приїду сюди наступного року. Надіюсь, що я таки знайду тут свою кохану і єдину жінку на все життя. Та я впевнений у цьому, - завершує Ден.

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