Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-268 09:00 - 17:00 Оваднівський професійний ліцей, учгосп с.Овадно
2 КТП-384 Л-3 09:00 - 17:00 с.Хворостів, вул.: Сільська, Південна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л55-05 (частково) 10:00 – 17:00 с.Морозовичі (школа,магазин, вул.Шкільна,Учительська,Шевченка,Прикордонна,Колгоспна,Хутірська),с.Русовичі,с.Шахтарське,ТзОВ"СКАЙ",м.Нововолинськ КТП-256.
2 ПЛ-04кв від КТП-197 10:00 – 17:00 ФАП,Буд.культури, с.Іванівка вул.Центральна(частково).
3 ПЛ.04кв від КТП-172 10:00 – 17:00 с.Лежниця
вул.Над.Бугом, Центральна(частково)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 09:00 – 14:00 с.Раків Ліс, вул.Бригадна, вул.Федори Денисюк
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-206 14:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський, вул.Шухевича
3. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-106 09:00 – 16:00 с.Клітицьк, вул.Незалежності
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №659 9:00-17:00 ФОП Літвінчук А.Т.
Вол.обл.відд. фонду соц.страх.
ФОП Іващик Р.І.
ФОП Нагорник С.Р.
МПП " Люкс"
ОГО "Федерація дзюдо Волині"
ФОП Скоклюк Л.М.
ТзОВ "Меркурій - Вест"
ФОП Вижовець І.В.
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ПрАТ"ДАТАГРУП"
ФОП Дерев'янчук В.І.
Вол.обл.Центр реабіліт дітей м.Ковель, вул.Заводська
2. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-01,
Л.89-02, Л.89-08
( ТП-33, ТП-181,
ТП-394, ТП-242, ТП-87, ТП-205, ТП-182,
ТП-596, ТП-712,
ТП-183, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399, РП-1, ТП-489, ТП-180,
ТП-422, ТП-548,
ТП-420, ТП-461,
ТП-466, ТП-523,
ТП-530, ТП-457)
9:00-17:00
ФОП Ковальчук В.С.
Церква с.Вербка
Ф.О.Лисюк В.О.
С/Р Дубове адмінбудівля
Дубівське СТ
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське МТМО ФАП
ПАТ"Укртелеком" АТС
СТзОВ "Україна"
ФОП Данилевич О.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП М'якота О.Ф
Ф.О. Столярчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА
Рел.гр.Різд.Св.Івана Пр.Бахів
С/Р Білин
Ф.О.Балецький С.Р.
ФОП Солов'янчук А.Ф
СТзОВ"Білинське"
ФГ "Дуплянка СГК"
СП ТОВ "Шинака Україна"
Церква с.Білин
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Спичак Т.М.
УПЦ Церква с.Білин
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є.
Кооператив "Молодіжний"
Ф.О.Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я.
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Коцюбчик А.І.
ФОП Царик М.Г.
ФОП Денищук Р.П.
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Мороз Л.В.
ФОП Лисюк І.Г.
ФОП Солов"янчук О.Б
ФОП Ясашний В.В.
ФОП Лузіна Н.О.
Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло"
Ков.управління освіти вик.ком.
Лікарня ст.Ковель
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
ФОП Шава В.П.
ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М.
РЖКП №1
ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.
ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М.
ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П.
ТзОВ"Протектор"
ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М.
ФО Хуршудян С. О.
ФОП Грева І.В.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Ковельське УВКГ
ФОП Кузьмик П.П.
ФОП Дем'янчук Ю.В
ФОП Кисляк Л.А.
Церква ХВЕП
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Кондаревич А,Ф,
ФОП Шава Г.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
м.Ковель вул.Айвазовського
Я.Мудрого, Достоєвського
Грабовського, Шишкіна
Симоненка, Б.Хмельницького
Фестивальна, П.Могили
В.Стуса
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-227 09:30-16:00 с. Чаруків вул. Рибхозна
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 10:00-17:00 Сільська рада (дитячий садок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Свента Тетяна Іванівна (магазин «Калина»), Районний відділ освіти (школа), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (ПДК № 25), ФОП Кузьмич О.В. (млин), Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Шкабура Степан Петрович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА". с. Старий Чорторійськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (форельне), ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). с. Оконськ
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
Церква Св.Трійці, дім милосердя м.Нововолинськ
вул.Лермонтова
вул.Грінченка, 2-38, 1-35
вул.Кримського, 76-92
вул.Толстого
вул.Ломоносова
вул.У.Самчука
вул.А.Кисіля
вул.Транспортна
вул.Маяковського, 80-92
вул.Нестерова, 3-19, 2-10
2 Т-1 ТП-15 09:00 – 17:00 Аптека №4, відділ зв’язку №2, ритуальні послуги, магазин «Дрібниці», бар «Оскар», бар «Добре пиво», магазин «Еталон», перукарня «Лада» м.Нововолинськ
вул.Героїв АТО
вул.Сковороди
вул.Мічуріна
вул.Сонячна, 6-12, 9
вул.Куліша
пров.Декабристів
пров.Мирний
вул.Миру, 11-27, 10-22
вул.Зелена, 53-63, 52-72
вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25
Ратнівський район
1. 9:00 - 17:00
для чистки траси з частково без постачання с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа с.Тихотин вул.Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Молодіжна, Ярмолюка, Вишнева
Старовижівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-27-08 10:00-17:00
смт Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська, с.Чевель,Текля,Глухи,Залюття
2 КТП-277 10:00-17:00 .с Кримно вул:70 річчя Жовтня
3 ПЛ-10кВ Л-57-05 від ЛР-19 10:00-17:00
с.Яревище
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Володимир-Волинський район
1. КТП-268 09:00 - 17:00 Оваднівський професійний ліцей, учгосп с.Овадно
2 КТП-384 Л-3 09:00 - 17:00 с.Хворостів, вул.: Сільська, Південна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л55-05 (частково) 10:00 – 17:00 с.Морозовичі (школа,магазин, вул.Шкільна,Учительська,Шевченка,Прикордонна,Колгоспна,Хутірська),с.Русовичі,с.Шахтарське,ТзОВ"СКАЙ",м.Нововолинськ КТП-256.
2 ПЛ-04кв від КТП-197 10:00 – 17:00 ФАП,Буд.культури, с.Іванівка вул.Центральна(частково).
3 ПЛ.04кв від КТП-172 10:00 – 17:00 с.Лежниця
вул.Над.Бугом, Центральна(частково)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 09:00 – 14:00 с.Раків Ліс, вул.Бригадна, вул.Федори Денисюк
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-206 14:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський, вул.Шухевича
3. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-106 09:00 – 16:00 с.Клітицьк, вул.Незалежності
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №659 9:00-17:00 ФОП Літвінчук А.Т.
Вол.обл.відд. фонду соц.страх.
ФОП Іващик Р.І.
ФОП Нагорник С.Р.
МПП " Люкс"
ОГО "Федерація дзюдо Волині"
ФОП Скоклюк Л.М.
ТзОВ "Меркурій - Вест"
ФОП Вижовець І.В.
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ПрАТ"ДАТАГРУП"
ФОП Дерев'янчук В.І.
Вол.обл.Центр реабіліт дітей м.Ковель, вул.Заводська
2. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-01,
Л.89-02, Л.89-08
( ТП-33, ТП-181,
ТП-394, ТП-242, ТП-87, ТП-205, ТП-182,
ТП-596, ТП-712,
ТП-183, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399, РП-1, ТП-489, ТП-180,
ТП-422, ТП-548,
ТП-420, ТП-461,
ТП-466, ТП-523,
ТП-530, ТП-457)
9:00-17:00
ФОП Ковальчук В.С.
Церква с.Вербка
Ф.О.Лисюк В.О.
С/Р Дубове адмінбудівля
Дубівське СТ
ПАТ" Волиньгаз "
Ковельське МТМО ФАП
ПАТ"Укртелеком" АТС
СТзОВ "Україна"
ФОП Данилевич О.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП М'якота О.Ф
Ф.О. Столярчук В.П.
Райкультвідділ Ков.РДА
Рел.гр.Різд.Св.Івана Пр.Бахів
С/Р Білин
Ф.О.Балецький С.Р.
ФОП Солов'янчук А.Ф
СТзОВ"Білинське"
ФГ "Дуплянка СГК"
СП ТОВ "Шинака Україна"
Церква с.Білин
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Спичак Т.М.
УПЦ Церква с.Білин
ФОП Наконечний П.М.
ФОП Шворак П.Є.
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є.
Кооператив "Молодіжний"
Ф.О.Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я.
ФОП Стасюк В.І.
ФОП Коцюбчик А.І.
ФОП Царик М.Г.
ФОП Денищук Р.П.
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Мороз Л.В.
ФОП Лисюк І.Г.
ФОП Солов"янчук О.Б
ФОП Ясашний В.В.
ФОП Лузіна Н.О.
Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло"
Ков.управління освіти вик.ком.
Лікарня ст.Ковель
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
ФОП Шава В.П.
ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М.
РЖКП №1
ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.
ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М.
ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П.
ТзОВ"Протектор"
ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П.
ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М.
ФО Хуршудян С. О.
ФОП Грева І.В.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Ковельське УВКГ
ФОП Кузьмик П.П.
ФОП Дем'янчук Ю.В
ФОП Кисляк Л.А.
Церква ХВЕП
ФОП Демчук Н.М.
ФОП Кондаревич А,Ф,
ФОП Шава Г.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
м.Ковель вул.Айвазовського
Я.Мудрого, Достоєвського
Грабовського, Шишкіна
Симоненка, Б.Хмельницького
Фестивальна, П.Могили
В.Стуса
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-227 09:30-16:00 с. Чаруків вул. Рибхозна
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 10:00-17:00 Сільська рада (дитячий садок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Свента Тетяна Іванівна (магазин «Калина»), Районний відділ освіти (школа), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (ПДК № 25), ФОП Кузьмич О.В. (млин), Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Шкабура Степан Петрович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА". с. Старий Чорторійськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (форельне), ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). с. Оконськ
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
Церква Св.Трійці, дім милосердя м.Нововолинськ
вул.Лермонтова
вул.Грінченка, 2-38, 1-35
вул.Кримського, 76-92
вул.Толстого
вул.Ломоносова
вул.У.Самчука
вул.А.Кисіля
вул.Транспортна
вул.Маяковського, 80-92
вул.Нестерова, 3-19, 2-10
2 Т-1 ТП-15 09:00 – 17:00 Аптека №4, відділ зв’язку №2, ритуальні послуги, магазин «Дрібниці», бар «Оскар», бар «Добре пиво», магазин «Еталон», перукарня «Лада» м.Нововолинськ
вул.Героїв АТО
вул.Сковороди
вул.Мічуріна
вул.Сонячна, 6-12, 9
вул.Куліша
пров.Декабристів
пров.Мирний
вул.Миру, 11-27, 10-22
вул.Зелена, 53-63, 52-72
вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-25
Ратнівський район
1. 9:00 - 17:00
для чистки траси з частково без постачання с. Видраниця
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа с.Тихотин вул.Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Молодіжна, Ярмолюка, Вишнева
Старовижівський район
1 ПЛ-10 кВ Л-27-08 10:00-17:00
смт Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська, с.Чевель,Текля,Глухи,Залюття
2 КТП-277 10:00-17:00 .с Кримно вул:70 річчя Жовтня
3 ПЛ-10кВ Л-57-05 від ЛР-19 10:00-17:00
с.Яревище
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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