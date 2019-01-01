Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-268 09:00 - 17:00 Оваднівський професійний ліцей, учгосп с.Овадно2 КТП-384 Л-3 09:00 - 17:00 с.Хворостів, вул.: Сільська, ПівденнаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10кв Л55-05 (частково) 10:00 – 17:00 с.Морозовичі (школа,магазин, вул.Шкільна,Учительська,Шевченка,Прикордонна,Колгоспна,Хутірська),с.Русовичі,с.Шахтарське,ТзОВ"СКАЙ",м.Нововолинськ КТП-256.2 ПЛ-04кв від КТП-197 10:00 – 17:00 ФАП,Буд.культури, с.Іванівка вул.Центральна(частково).3 ПЛ.04кв від КТП-172 10:00 – 17:00 с.Лежницявул.Над.Бугом, Центральна(частково)1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 09:00 – 14:00 с.Раків Ліс, вул.Бригадна, вул.Федори Денисюк2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-206 14:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський, вул.Шухевича3. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-106 09:00 – 16:00 с.Клітицьк, вул.Незалежності1. 9:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариство ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-3279:00-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-191. ПЛ-0,4кВ від КТП №659 9:00-17:00 ФОП Літвінчук А.Т.Вол.обл.відд. фонду соц.страх.ФОП Іващик Р.І.ФОП Нагорник С.Р.МПП " Люкс"ОГО "Федерація дзюдо Волині"ФОП Скоклюк Л.М.ТзОВ "Меркурій - Вест"ФОП Вижовець І.В.ПТМ"Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ПрАТ"ДАТАГРУП"ФОП Дерев'янчук В.І.Вол.обл.Центр реабіліт дітей м.Ковель, вул.Заводська2. ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-01,Л.89-02, Л.89-08( ТП-33, ТП-181,ТП-394, ТП-242, ТП-87, ТП-205, ТП-182,ТП-596, ТП-712,ТП-183, ТП-218,ТП-610, ТП-239,ТП-240, ТП-399, РП-1, ТП-489, ТП-180,ТП-422, ТП-548,ТП-420, ТП-461,ТП-466, ТП-523,ТП-530, ТП-457)9:00-17:00ФОП Ковальчук В.С.Церква с.ВербкаФ.О.Лисюк В.О.С/Р Дубове адмінбудівляДубівське СТПАТ" Волиньгаз "Ковельське МТМО ФАППАТ"Укртелеком" АТССТзОВ "Україна"ФОП Данилевич О.М.ПАТ" Волиньгаз "ФОП М'якота О.ФФ.О. Столярчук В.П.Райкультвідділ Ков.РДАРел.гр.Різд.Св.Івана Пр.БахівС/Р БілинФ.О.Балецький С.Р.ФОП Солов'янчук А.ФСТзОВ"Білинське"ФГ "Дуплянка СГК"СП ТОВ "Шинака Україна"Церква с.БілинВол.дирекція УДППЗФОП Спичак Т.М.УПЦ Церква с.БілинФОП Наконечний П.М.ФОП Шворак П.Є.ФОП Колотюк П.М.Ф.О. Жалай М.В.Ф.О. Матвійчук В.В.ФОП Шворак П.Є.Кооператив "Молодіжний"Ф.О.Юхимчук Я.О.ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"ФОП Шворак А.Я.ФОП Стасюк В.І.ФОП Коцюбчик А.І.ФОП Царик М.Г.ФОП Денищук Р.П.ФОП Демчук Н.М.ФОП Мороз Л.В.ФОП Лисюк І.Г.ФОП Солов"янчук О.БФОП Ясашний В.В.ФОП Лузіна Н.О.Церква Укр.Святотр.ПТМ"Ковельтепло"Ков.управління освіти вик.ком.Лікарня ст.КовельВол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г.ФОП Шава В.П.ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М.РЖКП №1ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К.ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М.ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П.ТзОВ"Протектор"ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П.ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.ФО Хуршудян С. О.ФОП Грева І.В.ТзОВ "АСТЕЛІТ"Ковельське УВКГФОП Кузьмик П.П.ФОП Дем'янчук Ю.ВФОП Кисляк Л.А.Церква ХВЕПФОП Демчук Н.М.ФОП Кондаревич А,Ф,ФОП Шава Г.М.с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білинм.Ковель вул.АйвазовськогоЯ.Мудрого, ДостоєвськогоГрабовського, ШишкінаСимоненка, Б.ХмельницькогоФестивальна, П.МогилиВ.СтусаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.КТП-227 09:30-16:00 с. Чаруків вул. РибхознаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 10:00-17:00 Сільська рада (дитячий садок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Свента Тетяна Іванівна (магазин «Калина»), Районний відділ освіти (школа), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (ПДК № 25), ФОП Кузьмич О.В. (млин), Чарторийський чоловічий монастир, ФОП Шкабура Степан Петрович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА". с. Старий Чорторійськ2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 10:00-17:00 ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (форельне), ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). с. Оконськ1. 09:00 – 17:00Церква Св.Трійці, дім милосердя м.Нововолинськвул.Лермонтовавул.Грінченка, 2-38, 1-35вул.Кримського, 76-92вул.Толстоговул.Ломоносовавул.У.Самчукавул.А.Кисілявул.Транспортнавул.Маяковського, 80-92вул.Нестерова, 3-19, 2-102 Т-1 ТП-15 09:00 – 17:00 Аптека №4, відділ зв’язку №2, ритуальні послуги, магазин «Дрібниці», бар «Оскар», бар «Добре пиво», магазин «Еталон», перукарня «Лада» м.Нововолинськвул.Героїв АТОвул.Сковородивул.Мічурінавул.Сонячна, 6-12, 9вул.Кулішапров.Декабристівпров.Мирнийвул.Миру, 11-27, 10-22вул.Зелена, 53-63, 52-72вул.Б.Хмельницького, 10-30, 11-251. 9:00 - 17:00для чистки траси з частково без постачання с. Видраниця1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа с.Тихотин вул.Нова, Слави, Шкільна, Яблунева, Молодіжна, Ярмолюка, Вишнева1 ПЛ-10 кВ Л-27-08 10:00-17:00смт Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська, с.Чевель,Текля,Глухи,Залюття2 КТП-277 10:00-17:00 .с Кримно вул:70 річчя Жовтня3 ПЛ-10кВ Л-57-05 від ЛР-19 10:00-17:00с.ЯревищеВимкнень споживачів не заплановано.