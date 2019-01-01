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У центрі Луцька під час «Бандерштату» в магазині продавали алкоголь

У центрі Луцька під час «Бандерштату» в магазині продавали алкоголь
У Луцьку муніципали покарали продавця магазину "Міні маркет", який знаходиться на проспекті Волі, 29-б, за продаж алкоголю. Відомо, що
під час проведення фестивалю "Бандерштат" в центрі міста категорично заборонено продавати алкогольну продукцію.

Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.

На продавця закладу склали адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП.

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Теги: алкоголь, муніципали
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Коментарі 2
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Давно казали, що той фестиваль аморальний і його давно треба з Луцька прибрати!
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Фестиваль юридично на теритторії за межамі міста Луцька, якого милого відбуваються заборони і обмеження у підприємницькій діяльності у м.Луцьку???
В суд того пустоцвіта з поліщуком треба віпрвити, перевищення службових повноважень, ідіть на зону!
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