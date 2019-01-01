У центрі Луцька під час «Бандерштату» в магазині продавали алкоголь
Сьогодні, 13:45
У Луцьку муніципали покарали продавця магазину "Міні маркет", який знаходиться на проспекті Волі, 29-б, за продаж алкоголю. Відомо, що
під час проведення фестивалю "Бандерштат" в центрі міста категорично заборонено продавати алкогольну продукцію.
Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.
На продавця закладу склали адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП.
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під час проведення фестивалю "Бандерштат" в центрі міста категорично заборонено продавати алкогольну продукцію.
Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.
На продавця закладу склали адміністративний протокол за ч.2 ст.156 КУпАП.
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