Сьогодні в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 13:45
В Україні 4 серпня оголосили штормове попередження.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За прогнозами УкрГідрометценту, 4 серпня внаслідок перемішення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град”, — йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За прогнозами УкрГідрометценту, 4 серпня внаслідок перемішення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град”, — йдеться в повідомленні.
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