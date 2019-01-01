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Сьогодні в Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні в Україні оголосили штормове попередження
В Україні 4 серпня оголосили штормове попередження.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За прогнозами УкрГідрометценту, 4 серпня внаслідок перемішення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град”, — йдеться в повідомленні.


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Теги: штормове попередження, синоптики
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