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Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці

Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці
Маленька лучанка Іларія Данілова потребує допомоги.

З 25 липня дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні, - пишуть Волинські новини.

5-річній дівчинці поставили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.

Лікування дуже дороге і довготривале, то ж сім'я звертається до усіх небайдужих, хто може фінансово допомогти.

Номер картки мами: 5168 7573 7982 5484 Данілова Світлана Андріївна. Телефон: 0503539104.

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Теги: порятунок, дівчина, Луцьк, хвороба
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