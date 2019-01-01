Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці
Сьогодні, 18:37
Маленька лучанка Іларія Данілова потребує допомоги.
З 25 липня дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні, - пишуть Волинські новини.
5-річній дівчинці поставили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.
Лікування дуже дороге і довготривале, то ж сім'я звертається до усіх небайдужих, хто може фінансово допомогти.
Номер картки мами: 5168 7573 7982 5484 Данілова Світлана Андріївна. Телефон: 0503539104.
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З 25 липня дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні, - пишуть Волинські новини.
5-річній дівчинці поставили діагноз гістіоцитоз з клітин Лангенгарса, група високого ризику з мультифокальним ураженням кісток тазу, черепу та апендиксу.
Лікування дуже дороге і довготривале, то ж сім'я звертається до усіх небайдужих, хто може фінансово допомогти.
Номер картки мами: 5168 7573 7982 5484 Данілова Світлана Андріївна. Телефон: 0503539104.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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