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У Рівному дебошир побив патрульну, яка прибула на виклик

У Рівному дебошир побив патрульну, яка прибула на виклик
У Рівному чоловік побив 26-річну поліцейську, яка прибула на виклик щодо домашнього насильства.

Учора, 3 серпня близько 23 години, під час спілкування поліцейської із 45-річним чоловіком заявниці, той почав шарпати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї, - пише ГУНП у Рівненській області.

Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку.

Слідчі Рівненського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та вирішують питання про повідомлення 45-річному чоловікові про підозру. Усі подробиці події з’ясовуються.

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків санкція статті 345 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.




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Теги: побиття, патрульна
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