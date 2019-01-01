У Ковелі вночі невідомі розтрощили скло автомобіля





Про це пише очільниця молодіжного центру «Місто ідей» Людмила Зубарєва на своїй сторінці у Facebook, - інформує



Скло авто розбили у ніч з суботи на неділю, 3 серпня на вулиці Володимирській – 40 років Перемоги, за магазином «Вопак». За інформацію обіцяють винагороду.



«Хтось чув/бачив бійку? Розтрощено заднє скло автомобіля. Будемо вдячні, якщо свідки злочину відгукнуться. Пишіть в особисті повідомлення! Анонімність гарантуємо! Винагороду за суттєву інформацію теж гарантуємо. Поліція заяву прийняла», – написала Людмила у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі невідомі розбили заднє скло автомобіля.Про це пише очільниця молодіжного центру «Місто ідей» Людмила Зубарєва на своїй сторінці у Facebook, - інформує Район.Ковель Скло авто розбили у ніч з суботи на неділю, 3 серпня на вулиці Володимирській – 40 років Перемоги, за магазином «Вопак». За інформацію обіцяють винагороду.«Хтось чув/бачив бійку? Розтрощено заднє скло автомобіля. Будемо вдячні, якщо свідки злочину відгукнуться. Пишіть в особисті повідомлення! Анонімність гарантуємо! Винагороду за суттєву інформацію теж гарантуємо. Поліція заяву прийняла», – написала Людмила у дописі.

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