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У Ковелі вночі невідомі розтрощили скло автомобіля

У Ковелі вночі невідомі розтрощили скло автомобіля
У Ковелі невідомі розбили заднє скло автомобіля.

Про це пише очільниця молодіжного центру «Місто ідей» Людмила Зубарєва на своїй сторінці у Facebook, - інформує Район.Ковель.

Скло авто розбили у ніч з суботи на неділю, 3 серпня на вулиці Володимирській – 40 років Перемоги, за магазином «Вопак». За інформацію обіцяють винагороду.

«Хтось чув/бачив бійку? Розтрощено заднє скло автомобіля. Будемо вдячні, якщо свідки злочину відгукнуться. Пишіть в особисті повідомлення! Анонімність гарантуємо! Винагороду за суттєву інформацію теж гарантуємо. Поліція заяву прийняла», – написала Людмила у дописі.


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Теги: Ковель, авто
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