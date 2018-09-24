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Лучанин став чемпіоном світу з ММА. ВІДЕО

Лучанин став чемпіоном світу з ММА. ВІДЕО
Лучанин Ярослав Новосад став чемпіоном світу з ММА, який проходить у Римі (Італія).

Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «Воїн» у facebook.

"Ви готові почути цю неймовірну звістку з Риму?!"Воїн" Ярослав Новосадстав чемпіоном світу з ММА", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що нещодавно спортсмени луцького спортивного клубу "Воїни" вирушли на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств.


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Теги: лучанин, перемога, ММА
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