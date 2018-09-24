Лучанин став чемпіоном світу з ММА. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «Воїн» у facebook.



"Ви готові почути цю неймовірну звістку з Риму?!"Воїн" Ярослав Новосадстав чемпіоном світу з ММА", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що нещодавно





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин Ярослав Новосад став чемпіоном світу з ММА, який проходить у Римі (Італія).Про це повідомили на сторінці спортивного клубу «Воїн» у facebook."Ви готові почути цю неймовірну звістку з Риму?!"Воїн" Ярослав Новосадстав чемпіоном світу з ММА", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що нещодавно спортсмени луцького спортивного клубу "Воїни" вирушли на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств

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