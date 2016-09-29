Сім продуктів, які виводять токсини з організму





Про це пише видання



Тому фахівці склали цілий список корисних продуктів, які допомагають людині справитися з навантаженням нашого організму і вивести шлаки з організму.



Перш за все, такими продуктами є капуста і цибуля.



“Капуста – ідеальний засіб, який здатний вивести з організму накопичені шлаки. В її листі міститься величезна кількість клітковини, яка дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Також в капусті багато сірки, вона служить фільтром для печінки”, – розповіли вчені.



За їх словами, важливу роль для виведення шкідливих речовин грає цибуля, так як в ньому повно амінокислот, які також здатні виводити токсини.



Крім вищеназваних овочів, в список корисних продуктів увійшли яблука і броколі. Причому, кажуть фахівці, яблука рекомендується вживати з шкіркою.



У списку вчених насіння льону і базилік, в якому міститься велика кількість терпеноїдів (кисломістких органічних сполук), які допомагають працювати травній системі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група експертів назвала сім продуктів, здатних виводити шлаки з організму. Не секрет, що багато хто з нас люблять поласувати продуктами, які вчені не рекомендують до вживання. Але все ж хочеться.Про це пише видання ukrhealth Тому фахівці склали цілий список корисних продуктів, які допомагають людині справитися з навантаженням нашого організму і вивести шлаки з організму.Перш за все, такими продуктами є капуста і цибуля.“Капуста – ідеальний засіб, який здатний вивести з організму накопичені шлаки. В її листі міститься величезна кількість клітковини, яка дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Також в капусті багато сірки, вона служить фільтром для печінки”, – розповіли вчені.За їх словами, важливу роль для виведення шкідливих речовин грає цибуля, так як в ньому повно амінокислот, які також здатні виводити токсини.Крім вищеназваних овочів, в список корисних продуктів увійшли яблука і броколі. Причому, кажуть фахівці, яблука рекомендується вживати з шкіркою.У списку вчених насіння льону і базилік, в якому міститься велика кількість терпеноїдів (кисломістких органічних сполук), які допомагають працювати травній системі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію