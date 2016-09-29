Сім продуктів, які виводять токсини з організму
Сьогодні, 20:37
Група експертів назвала сім продуктів, здатних виводити шлаки з організму. Не секрет, що багато хто з нас люблять поласувати продуктами, які вчені не рекомендують до вживання. Але все ж хочеться.
Про це пише видання ukrhealth.
Тому фахівці склали цілий список корисних продуктів, які допомагають людині справитися з навантаженням нашого організму і вивести шлаки з організму.
Перш за все, такими продуктами є капуста і цибуля.
“Капуста – ідеальний засіб, який здатний вивести з організму накопичені шлаки. В її листі міститься величезна кількість клітковини, яка дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Також в капусті багато сірки, вона служить фільтром для печінки”, – розповіли вчені.
За їх словами, важливу роль для виведення шкідливих речовин грає цибуля, так як в ньому повно амінокислот, які також здатні виводити токсини.
Крім вищеназваних овочів, в список корисних продуктів увійшли яблука і броколі. Причому, кажуть фахівці, яблука рекомендується вживати з шкіркою.
У списку вчених насіння льону і базилік, в якому міститься велика кількість терпеноїдів (кисломістких органічних сполук), які допомагають працювати травній системі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише видання ukrhealth.
Тому фахівці склали цілий список корисних продуктів, які допомагають людині справитися з навантаженням нашого організму і вивести шлаки з організму.
Перш за все, такими продуктами є капуста і цибуля.
“Капуста – ідеальний засіб, який здатний вивести з організму накопичені шлаки. В її листі міститься величезна кількість клітковини, яка дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Також в капусті багато сірки, вона служить фільтром для печінки”, – розповіли вчені.
За їх словами, важливу роль для виведення шкідливих речовин грає цибуля, так як в ньому повно амінокислот, які також здатні виводити токсини.
Крім вищеназваних овочів, в список корисних продуктів увійшли яблука і броколі. Причому, кажуть фахівці, яблука рекомендується вживати з шкіркою.
У списку вчених насіння льону і базилік, в якому міститься велика кількість терпеноїдів (кисломістких органічних сполук), які допомагають працювати травній системі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Сім продуктів, які виводять токсини з організму
Сьогодні, 20:37
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34