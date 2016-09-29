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Сім продуктів, які виводять токсини з організму

Сім продуктів, які виводять токсини з організму
Група експертів назвала сім продуктів, здатних виводити шлаки з організму. Не секрет, що багато хто з нас люблять поласувати продуктами, які вчені не рекомендують до вживання. Але все ж хочеться.

Про це пише видання ukrhealth.

Тому фахівці склали цілий список корисних продуктів, які допомагають людині справитися з навантаженням нашого організму і вивести шлаки з організму.

Перш за все, такими продуктами є капуста і цибуля.

“Капуста – ідеальний засіб, який здатний вивести з організму накопичені шлаки. В її листі міститься величезна кількість клітковини, яка дуже корисна для шлунково-кишкового тракту. Також в капусті багато сірки, вона служить фільтром для печінки”, – розповіли вчені.

За їх словами, важливу роль для виведення шкідливих речовин грає цибуля, так як в ньому повно амінокислот, які також здатні виводити токсини.

Крім вищеназваних овочів, в список корисних продуктів увійшли яблука і броколі. Причому, кажуть фахівці, яблука рекомендується вживати з шкіркою.

У списку вчених насіння льону і базилік, в якому міститься велика кількість терпеноїдів (кисломістких органічних сполук), які допомагають працювати травній системі.

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Теги: організм, шлаки
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