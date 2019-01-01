На Волині пройде фестиваль «Спасова борода»





Свято відбудеться 19 серпня на березі ставка у селі Кроватка. Про це повідомив оргкомітет Копачівської сільської ради, - пише



Під час фестивалю виступатимуть фольклорні колективи громади, будуть смачні частування, дитячі розваги і святкова дискотека під відкритим небом.



Початок заходу о 16 годині.





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