На Волині пройде фестиваль «Спасова борода»
Сьогодні, 17:23
У Копачівський громаді Рожищенського району пройде етнофестиваль «Спасова борода».
Свято відбудеться 19 серпня на березі ставка у селі Кроватка. Про це повідомив оргкомітет Копачівської сільської ради, - пише Район.Рожище.
Під час фестивалю виступатимуть фольклорні колективи громади, будуть смачні частування, дитячі розваги і святкова дискотека під відкритим небом.
Початок заходу о 16 годині.
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Свято відбудеться 19 серпня на березі ставка у селі Кроватка. Про це повідомив оргкомітет Копачівської сільської ради, - пише Район.Рожище.
Під час фестивалю виступатимуть фольклорні колективи громади, будуть смачні частування, дитячі розваги і святкова дискотека під відкритим небом.
Початок заходу о 16 годині.
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