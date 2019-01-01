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На Волині пройде фестиваль «Спасова борода»

На Волині пройде фестиваль «Спасова борода»
У Копачівський громаді Рожищенського району пройде етнофестиваль «Спасова борода».

Свято відбудеться 19 серпня на березі ставка у селі Кроватка. Про це повідомив оргкомітет Копачівської сільської ради, - пише Район.Рожище.

Під час фестивалю виступатимуть фольклорні колективи громади, будуть смачні частування, дитячі розваги і святкова дискотека під відкритим небом.

Початок заходу о 16 годині.

На Волині пройде фестиваль «Спасова борода»

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Теги: фестиваль, Кроватка
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