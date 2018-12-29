Громадський активіст з Волині похизувався трофеями полювання





Громадський активіст Валерій Пельц опублікував у facebook світлини перших “трофеїв” – трьох диких качок. Вполювати пернатих йому вдалося у Локачинському районі, - пише



Нагадаємо, полювати дозволяється на:



- норця великого,

- качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої),

лиску,

- куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого),

- голубів (крім голуба-синяка),

- гусок (крім гуски малої).



Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські мисливці відкрили сезон полювання. Він розпочався 3 серпня, традиційно – з полювання на пернатих.Громадський активістопублікував у facebook світлини перших “трофеїв” – трьох диких качок. Вполювати пернатих йому вдалося у Локачинському районі, - пише 12 канал Нагадаємо, полювати дозволяється на:- норця великого,- качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої),лиску,- куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого),- голубів (крім голуба-синяка),- гусок (крім гуски малої).Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.

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