Громадський активіст з Волині похизувався трофеями полювання
Сьогодні, 16:54
Волинські мисливці відкрили сезон полювання. Він розпочався 3 серпня, традиційно – з полювання на пернатих.
Громадський активіст Валерій Пельц опублікував у facebook світлини перших “трофеїв” – трьох диких качок. Вполювати пернатих йому вдалося у Локачинському районі, - пише 12 канал.
Нагадаємо, полювати дозволяється на:
- норця великого,
- качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої),
лиску,
- куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого),
- голубів (крім голуба-синяка),
- гусок (крім гуски малої).
Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.
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Громадський активіст Валерій Пельц опублікував у facebook світлини перших “трофеїв” – трьох диких качок. Вполювати пернатих йому вдалося у Локачинському районі, - пише 12 канал.
Нагадаємо, полювати дозволяється на:
- норця великого,
- качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої),
лиску,
- куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого),
- голубів (крім голуба-синяка),
- гусок (крім гуски малої).
Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ніколи не розумів полювання , це вбивство заради розваги.
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