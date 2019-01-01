Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Під час фестивалю українського духу «Бандерштат», що триває у Луцьку вже третій день, змагалися силачі з усієї країни, які завітали на дійство.
Відбувалися змагання 4 серпня на презентації локації спортивного клубу «Plaza», де також виступали професіонали – майстри спорту з різних силових профілів.
Опісля презентації від тренерів та учасників клубу можливість позмагатися між собою дали усім охочим. За перемогу дарували абонементи на заняття і сувеніри.
Так, 22-річний рівнянин Олег Шилюк переміг у жимі лежа, піднявши 50 кілограмів – 57 разів. Хлопець сказав, що то - «дитяча вага», міг і більше. Він зауважив, що абонемент свій комусь передарує.
Наступним конкурсом було тримання ваги «бліна» 10 кілограмів перед собою. Тут першість серед учасників «витримав» вісімнадцятирічний Остап Максим із Дрогобича з часом 2,05.
Хлопці-переможці також демонстрували свої сили, перекочуючи величезне автомобільне колесо вагою 360 кілограмів на час. До них приєднувалися і допомагали друзі-силачі, катаючи вагу парами. Найшвидшими у цьому конкурсі із часом 14,51 стала пара із рівнянином Олегом. Переможці отримали круті сувенірні чашки із логотипом спортивного клубу «Plaza».
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Відбувалися змагання 4 серпня на презентації локації спортивного клубу «Plaza», де також виступали професіонали – майстри спорту з різних силових профілів.
Опісля презентації від тренерів та учасників клубу можливість позмагатися між собою дали усім охочим. За перемогу дарували абонементи на заняття і сувеніри.
Так, 22-річний рівнянин Олег Шилюк переміг у жимі лежа, піднявши 50 кілограмів – 57 разів. Хлопець сказав, що то - «дитяча вага», міг і більше. Він зауважив, що абонемент свій комусь передарує.
Наступним конкурсом було тримання ваги «бліна» 10 кілограмів перед собою. Тут першість серед учасників «витримав» вісімнадцятирічний Остап Максим із Дрогобича з часом 2,05.
Хлопці-переможці також демонстрували свої сили, перекочуючи величезне автомобільне колесо вагою 360 кілограмів на час. До них приєднувалися і допомагали друзі-силачі, катаючи вагу парами. Найшвидшими у цьому конкурсі із часом 14,51 стала пара із рівнянином Олегом. Переможці отримали круті сувенірні чашки із логотипом спортивного клубу «Plaza».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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