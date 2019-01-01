Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО

Під час фестивалю українського духу «Бандерштат», що триває у Луцьку вже третій день, змагалися силачі з усієї країни, які завітали на дійство.Відбувалися змагання 4 серпня на презентації локації спортивного клубу «Plaza», де також виступали професіонали – майстри спорту з різних силових профілів.Опісля презентації від тренерів та учасників клубу можливість позмагатися між собою дали усім охочим. За перемогу дарували абонементи на заняття і сувеніри.Так, 22-річний рівнянинпереміг у жимі лежа, піднявши 50 кілограмів – 57 разів. Хлопець сказав, що то - «дитяча вага», міг і більше. Він зауважив, що абонемент свій комусь передарує.Наступним конкурсом було тримання ваги «бліна» 10 кілограмів перед собою. Тут першість серед учасників «витримав» вісімнадцятирічнийіз Дрогобича з часом 2,05.Хлопці-переможці також демонстрували свої сили, перекочуючи величезне автомобільне колесо вагою 360 кілограмів на час. До них приєднувалися і допомагали друзі-силачі, катаючи вагу парами. Найшвидшими у цьому конкурсі із часом 14,51 стала пара із рівнянином Олегом. Переможці отримали круті сувенірні чашки із логотипом спортивного клубу «Plaza».