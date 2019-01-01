вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО

Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Під час фестивалю українського духу «Бандерштат», що триває у Луцьку вже третій день, змагалися силачі з усієї країни, які завітали на дійство.

Відбувалися змагання 4 серпня на презентації локації спортивного клубу «Plaza», де також виступали професіонали – майстри спорту з різних силових профілів.

Опісля презентації від тренерів та учасників клубу можливість позмагатися між собою дали усім охочим. За перемогу дарували абонементи на заняття і сувеніри.

Так, 22-річний рівнянин Олег Шилюк переміг у жимі лежа, піднявши 50 кілограмів – 57 разів. Хлопець сказав, що то - «дитяча вага», міг і більше. Він зауважив, що абонемент свій комусь передарує.

Наступним конкурсом було тримання ваги «бліна» 10 кілограмів перед собою. Тут першість серед учасників «витримав» вісімнадцятирічний Остап Максим із Дрогобича з часом 2,05.

Хлопці-переможці також демонстрували свої сили, перекочуючи величезне автомобільне колесо вагою 360 кілограмів на час. До них приєднувалися і допомагали друзі-силачі, катаючи вагу парами. Найшвидшими у цьому конкурсі із часом 14,51 стала пара із рівнянином Олегом. Переможці отримали круті сувенірні чашки із логотипом спортивного клубу «Plaza».

Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, силачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 серпня
Сьогодні, 19:00
Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці
Сьогодні, 18:37
Розповіли про стан чоловіка, в якого стався приступ епілепсії на «Бандерштаті»
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Яким був другий день на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:47
Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату» Відома співачка розплакалась на сцені «Бандерштату»
Сьогодні, 10:37
З «Бандерштату» вигнали трьох людей З «Бандерштату» вигнали трьох людей
Сьогодні, 07:45
Не витримав генератор: під час виступу «Тартака» на «Бандерштаті» зникло світло. ВІДЕО Не витримав генератор: під час виступу «Тартака» на «Бандерштаті» зникло світло. ВІДЕО
Сьогодні, 00:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Сім'я з Луцька просить небайдужих врятувати життя 5-річній донечці
Сьогодні, 18:37
 0
Розповіли про стан чоловіка, в якого стався приступ епілепсії на «Бандерштаті»
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿