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У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО

У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
У центрі Луцька на кільці біля історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки стоїть автомобіль без державних номерних знаків.

Про це «Район.Луцьк» повідомили лучани.

Автомобіль виявили зранку, 4 серпня. На машині видно наслідки, швидше за все, зіткнення.

Також на лобовому та бокових вікнах зафіксували отвори, ймовірно, від куль.

У поліції наразі не коментують інформацію про автомобіль.

У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО

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Теги: авто, Луцьк
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Коментарі 1
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То ж самі писали про ту ДТП http://www.volynpost.com/news/144183-u-lucku--vechirnia-avariia-na-kilci-foto
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