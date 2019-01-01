У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО





Про це



Автомобіль виявили зранку, 4 серпня. На машині видно наслідки, швидше за все, зіткнення.



Також на лобовому та бокових вікнах зафіксували отвори, ймовірно, від куль.



У поліції наразі не коментують інформацію про автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на кільці біля історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки стоїть автомобіль без державних номерних знаків.Про це «Район.Луцьк» повідомили лучани.Автомобіль виявили зранку, 4 серпня. На машині видно наслідки, швидше за все, зіткнення.Також на лобовому та бокових вікнах зафіксували отвори, ймовірно, від куль.У поліції наразі не коментують інформацію про автомобіль.

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