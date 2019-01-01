У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
У центрі Луцька на кільці біля історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки стоїть автомобіль без державних номерних знаків.
Про це «Район.Луцьк» повідомили лучани.
Автомобіль виявили зранку, 4 серпня. На машині видно наслідки, швидше за все, зіткнення.
Також на лобовому та бокових вікнах зафіксували отвори, ймовірно, від куль.
У поліції наразі не коментують інформацію про автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Район.Луцьк» повідомили лучани.
Автомобіль виявили зранку, 4 серпня. На машині видно наслідки, швидше за все, зіткнення.
Також на лобовому та бокових вікнах зафіксували отвори, ймовірно, від куль.
У поліції наразі не коментують інформацію про автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
То ж самі писали про ту ДТП http://www.volynpost.com/news/144183-u-lucku--vechirnia-avariia-na-kilci-foto
Останні новини
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 серпня
Сьогодні, 19:00