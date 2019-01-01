«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО
Сьогодні, 21:19
У Луцьку поблизу перехрестя вулиць Шевченка та Набережної невідомі викинули в кущі цуценя.
Про це у Facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” написала Яна Шенгерета.
“З цієї машини, два молодих хлопці викинули цуценя в кущі біля перехрестя Набережної і вул. Шевченка. Мале собаченя з плачем доганяло їх, як могло. І догнало біля автомобіля. Просилось назад. Натомість, панянка за кермом швиденько почала втікати. А цуценя побігло за автомобілем. І як їх назвати?”, — йдеться у дописі.
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Про це у Facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” написала Яна Шенгерета.
“З цієї машини, два молодих хлопці викинули цуценя в кущі біля перехрестя Набережної і вул. Шевченка. Мале собаченя з плачем доганяло їх, як могло. І догнало біля автомобіля. Просилось назад. Натомість, панянка за кермом швиденько почала втікати. А цуценя побігло за автомобілем. І як їх назвати?”, — йдеться у дописі.
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