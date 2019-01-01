вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО

«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО
У Луцьку поблизу перехрестя вулиць Шевченка та Набережної невідомі викинули в кущі цуценя.

Про це у Facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” написала Яна Шенгерета.

“З цієї машини, два молодих хлопці викинули цуценя в кущі біля перехрестя Набережної і вул. Шевченка. Мале собаченя з плачем доганяло їх, як могло. І догнало біля автомобіля. Просилось назад. Натомість, панянка за кермом швиденько почала втікати. А цуценя побігло за автомобілем. І як їх назвати?”, — йдеться у дописі.

«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО
«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цуценя, автомобіль, Шевченка, Набережна, викинули, Теревені про Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль
Сьогодні, 21:33
«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Сім продуктів, які виводять токсини з організму
Сьогодні, 20:37
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Схожі новини
У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО У Нововолинську затримали чоловіка, який «замінував» бус. ФОТО
01 серпень, 11:03
У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
31 липень, 14:27
З початку року волиняни придбали нових автомобілів на 13 мільйонів доларів З початку року волиняни придбали нових автомобілів на 13 мільйонів доларів
29 липень, 06:34
У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО
10 липень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Бандерштату» – бути: спростували інформацію про останній фестиваль
Сьогодні, 21:33
 0
«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО
Сьогодні, 21:19
 0
Сім продуктів, які виводять токсини з організму
Сьогодні, 20:37
 0
Як у Луцьку на «Бандерштаті» змагалися силачі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
У Луцьку посеред вулиці стоїть побите і «обстріляне» авто. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿