«З плачем доганяло автомобіль»: у Луцьку невідомі викинули цуценя в кущі та втекли. ФОТО

У Луцьку поблизу перехрестя вулиць Шевченка та Набережної невідомі викинули в кущі цуценя.Про це у Facebook-спільноті “Теревені про Луцьк” написала“З цієї машини, два молодих хлопці викинули цуценя в кущі біля перехрестя Набережної і вул. Шевченка. Мале собаченя з плачем доганяло їх, як могло. І догнало біля автомобіля. Просилось назад. Натомість, панянка за кермом швиденько почала втікати. А цуценя побігло за автомобілем. І як їх назвати?”, — йдеться у дописі.